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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البانيه بـ 80 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق ووزارة الزراعة |تفاصيل

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

انخفضت أسعار الدواجن اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 ، وذلك خلال تعاملات اليوم فى بورصة الدواجن،  وعلى أثر ذلك انخفض أسعار البيض بالأسواق.

أسعار الدواجن بمنافذ وزارة الزراعة 

وقال المهندس حسام الدين حسن ، المشرف العام على منافذ وزارة الزراعة: إن أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة تنخفض عن نظيرتها بالأسواق الخارجية بنسب تتراوح بين 20 و30%، وذلك بناءً على تعليمات من السيد القصير، وزير الزراعة.

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عميد زراعة عين شمس: أسعار الدواجن والبيض ستنخفض خلال الفترة المقبلة

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35 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 29 اكتوبر 2022

ويصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلي 35 جنيها ، والوراك  ب 35 جنيها ، ويصل جوز السمان إلي 45 جنيها  وطبق الكبد والقوانص بـ 35 جنيها ، أما البانيه يصل سعره إلي 80 جنيها .

ويسجل كيلو الأجنحة 35 جنيهًا ، ويصل سعر كيلو الأرانب إلى 79 جنيهًا ،أما كيلو الشيش طاووق فيسجّل سعره 89 جنيهًا.
 

أسعار الدواجن اليوم الأحد 30 أكتوبر

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 30 و35 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وبين 39 و40 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.

أسعار الدواجن البلدي: بين 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء»: بين 49 و50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأوراك: بين 35 و40 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه: بين 80 و90 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن الرومي: بين 55 و65 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن الأمهات البيضاء: بين 24 و25 جنيهًا للكيلو.

وطبق الكبد والقوانص بـ 20 جنيها .

ويسجل كيلو الأجنحة 35 جنيهًا

ويصل سعر كيلو الأرانب إلى 79 جنيهًا 

أما كيلو الشيش طاووق فيسجّل سعره 89 جنيهًا .

حجم إنتاج الدواجن 

وفي سياق متصل بـ أسعار الدواجن اليوم، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حجم إنتاج الدواجن في مصر.

وقالت وزارة الزراعة إن حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج البيض بمعدل حوالي 14 مليار بيضة سنويا. 

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