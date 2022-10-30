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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير المحاور المرورية في الزقازيق

جولة محافظ الشرقية
جولة محافظ الشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  في الساعات الأولي من صباح اليوم شوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ، وكذلك التأكد من إلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة لهم ، مشدداً على إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير النهائية بالمحور المروري الجديد بطريق الرملية بمدينة الزقازيق والمُقام بتكلفة 5 مليون جنيه ، شملت إقامة حوائط سانده وأعمال رصف وذلك للربط بين طريق السنبلاوين الزقازيق وامتداد شارع طلبة عويضة بطريق الرملية السلام ، مشدداً على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال النهائية بالطريق لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن مدينة الزقازيق وجميع مراكز ومدن المحافظة تشهد إهتماماً شديداً بقطاع الطرق من خلال رفع كفاءتها وخلق محاور مرورية جديدة وإستغلال أطراف المدن بإنشاء طرق بديلة تُساهم في توفير الوقت والجهد علي المسافرين ، وكذلك للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة جاذبة للإستثمار خاصة في ظل المشروعات الإستثماريه التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

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كما حرص المحافظ على تفقد الشوارع الجديده والتي تم فتحها بحي المستشارين بعد إزالة التعديات من عليها ليُصدر تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق للبدء فورا في رصفها وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

إختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد طريق مصرف اكوة امتداد شارع طلبه عويضه مروراً بقريتي شيبه والنكاريه وصولاً لطريق القنايات / الأشراف بطول 2,4 كم ،  لمتابعة أعمال الرصف والتغطية الجارية ، مشدداً على سرعه الإنتهاء من تنفيذ كافة الأعمال ليصبح محوراً مرورياً جديداً يُساهم في تسيير الحركة المرورية داخل المدينة.

الشرقية محاور مرورية محافظ الشرقية الزقازيق مدينة الزقازيق حركة المرور

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