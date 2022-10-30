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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: تطور مبادرة «ابدأ» سوف يحدث فوارق كبيرة لصالح الصناعة |فيديو

مبادرة ابدأ
مبادرة ابدأ

أكد خالد الشافعي الخبير الأقتصادي، أن هناك دعمًا كبيرًا من القيادة السياسية، لكل القطاع الصناعي، ومبادرة ابدأ، و ذلك لتقليل الفجوة الاستيرادية، و العمل على تهيئة المناخ المناسب للقطاع الصناعي، لكي يتطور ويحقق المعدلات المطلوبة، ويوفر فرص العمل، ويزيد من حجم الإنتاج، لتلبية احتياجات السوق المحلية.

مبادرة ابدأ

وقال "الشافعي" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إن مبادرة ابدأ سوف توفر 150 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشر خلال الأربع سنوات القادمة، مؤكداً أن تطوّر مبادرة ابدأ سوف يحدث فوارق كبيرة لصالح تطوير الصناعة، وزيادة حجم الإنتاج.

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وأضاف الخبير الأقتصادي، أن هناك تحديات كبيرة أمام الاقتصاد العالمي، لأن كل دول العالم تعاني من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي منها: ارتفاع أسعار النفط والطاقة، وارتفاع أسعار السلع والمنتجات، وذلك نتيجة تباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف نقل وشحن.

وتابع: "أمام هذه التحديات لا بديل، أننا لابد أن نعتمد على ما لدينا من إمكانيات وقدرات، ونعمل على زيادة القدرة التصنيعية لدى الدولة المصرية".

 

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