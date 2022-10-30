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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يوقع عَقدي احتراف لثنائي منتخب الناشئين حسام حسن وعمرو عبد الصمد

المصري
المصري

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة  كامل أبو علي إجراءات توقيع عقدي احتراف للثنائي حسام حسن وعمرو عبد الصمد لاعبي فريق المصري ومنتخب مصر  تحت 16 عام " الفئة العمرية 2006" .

و قام الثنائي بالتوقيع على عقديهما مع محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف على قطاع الناشئين بناء على ترشيح من المدير الفني للقطاع الأستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق.


وأكد محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص مجلس إدارة النادي على الاحتفاظ بالعناصر المميزة في القطاع من ناحية وكذلك للعمل على تحفيز اللاعبين المتميزين بالقطاع من ناحية أخرى .

وأشاد موسى بالنتائج الطيبة التي يحققها القطاع خلال الفترة الأخيرة بكافة المسابقات سواء ببطولات الجمهورية أو ببطولات منطقة بورسعيد التي حققت فيها فرق قطاعي الناشئين تحت قيادة الدكتور ميمي عبد الرازق والبراعم تحت قيادة الكابتن مجدي الشناوي نتائج متميزة، مشيدًا كذلك بمجهودات الكابتن عبد الله درويش المدير الرياضي للنادي.
 

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