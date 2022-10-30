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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنى سويف .. تحصين 24800 رأس من الثروة الحيوانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضدمرض طاعون المجترات الصغيرة، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة،لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

 وتضمن التقرير اليومي، الذي تعده مديرية الطب البيطري، الإشارة إلى أن  إجمالي للحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 24 ألف  و839 رأساً بواقع(  23 ألف و237 من الأغنام + 1602 من الماعز)،وذلك منذ انطلاق الحملة في 4 أكتوبر الجاري وحتى 27من نفس الشهر،بينما تتواصل أعمال التحصين وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف،من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن،والتي تم دعمها وتجهيز بالفرق البيطرية،والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين،وتوفير احتياجات الإدارات،والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة

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 وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ،قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسؤولى قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة،لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية

 يُشار إلى أن طاعون المجترات الصغيرة، مرض فيروسي يصيب أساساً الأغنام والماعز، وينتمي إلى عائلة الفيروسات الحصبية ،وينتقل عن طريق الاتصال المباشر بين الحيوانات السليمة والأخرى  المصابة وتظهر أعراضه في ارتفاع درجة حرارة الحيوان المصاب ،من خلال  الإفرازات المخاطية العينية والدموع والافرازات، كما يمكن أيضا لهذه الافرازات أن تنتقل عبر المياه وأوعية الأكل والطعام.

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