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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظ بني سويف: إزالة 1200 حالة تعد خلال أكتوبر الجاري

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتهاء المرحلة الثالثة من الموجة الــ 20 لإزالة التعديات بمراكز ومدن المحافظة، والتي جرى تنفيذها في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات "خلال تلك المرحلة" وصل إلى 345 حالة تعد، بواقع ( 283حالة على مساحة 96ألف و189متراً،و62حالة تعد على مساحة 3 أفدنة و14قيرا ط أرض زراعية)،ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات خلال الموجة الــ 20 في مراحلها  الثلاث" الأولى ،الثانية  والثالثة "، التي جرى تنفيذها على مدار 3 أشهر ، إلى 1219حالة تعد منها (853حالة بناء على مساحة تزيد عن 170 ألف متر + 364حالة على 15 فدان أرض زراعية ، بجانب 2 حالة تعد بزراعات غير جادة على 42 فدانا  تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدائرة مركز ومدينة الفشن

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جدير بالذكر أن الموجة الأخيرة " الـ ـ20" من حملات الإزالة، تم تنفيذها على 3 مراحل ، بدأت بالمرحلة الأولى في شهر أغسطس الماضي ،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها أكثر من 460حالة، وتلتها المرحلة الثانية وجرى تنفيذها في الفترة من 9 إلى 29 سبتمبر الماضي ، وتم خلالها إزالة 413 حالة تعد ، واختتمت بالمرحلة الثالثة التي بدأ تنفيذها في 8 أكتوبر الجاري واختتمت " الخميس الماضى " 27 من نفس الشهر.  

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