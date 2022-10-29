محافظ بني سويف يكرم أعضاء لجنة مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

كرم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم أعضاء اللجنة التنفيذية المحلية ببني سويف ، لجهودهم المبذولة والمشاركة المتميزة في تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة ،التي أطلقتها الدولة المصرية فى ضوء استضافتها ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المزمع عقده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ COP27،

جاء ذلك خلال لقائه أعضاء اللجنة ، والتي ضمت: نهى محمد مقرر اللجنة التنفيذية المحلية عطفت محمد فرحات رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة ، نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ، وليد صالح عضو اللجنة التنفيذية ومقرر لجنة متغيرات المناخ ببني سويف ، حيث سلم المحافظ أعضاء اللجنة شهادات تقديراً لمشاركتهم المتميزة وجهودهم الملموسة في تنفيذ المبادرة على أرض بني سويف.

وأثنى المحافظ على جهود اللجنة ، والتي بدأت منذ صدور قرار رئاسة الوزراء 2738لسـنة 2022 بشـأن الإطار التنظيمي للمبادرة التي أشرفت عليها وزارة التخطيط، حيث قامت اللجنة بالإعلان عن المبادرة وفئات المشروعات المندرجة تحتها ، مروراً بالمتابعة المستمرة لأصحاب المشروعات المقدمة ومناقشتهم لاختيار المشروعات المستوفية للشروط ورفعها وتسجيلها على المنصة المخصصة لذلك ، انتهاء بالتقييم ثم الإعلان عن المشروعات الفائزة خلال المؤتمر الإقليمي لشمال الصعيد الذي استضافته الفيوم بحضور محافظي الإقليم ، وتم خلالها عن المشروعات الست الفائزة في كل محافظة في فئات (المشروعات كبيرة الحجم و المتوسطة، والمحلية الصغيرة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة ، الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح).