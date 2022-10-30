تغيرت ملامحها بعد عملية تجميل .. علاقة وفاء سالم بـ محمد صلاح ونهاية النمر الأسود

تصدرت الفنانة وفاء سالم تريند جوجل بعد أزمة تعرضها إلى تشوه فى وجهها بسبب خضوعها إلى عملية تجميل، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع خلال الايام القليلة الماضية.

وكانت تحدثت الفنانة وفاء سالم عن ازمتها فى عمليات التجميل فى تصريحات تليفزيونية لها قائلة : “على مدار السنوات تعرضت إلى حقن في الوجه لدى كبار الأطباء وكل مرة كان يقوم طبيب بعمل حقن على أساس إصلاح المشكلة التي تسبب فيها الطبيب السابق وكنت أشاهد النتيجة وأجد تشوهات في وجهي والبعض كان محرج أن يخبرني وحتى أدائي لم يكن يعجبني وصلت لمرحلة أنني لا أريد الذهاب إلى أي طبيب والأطباء يقولون إنهم غير قادرين على التعامل مع الحالة وأغلب الأطباء رفضوا التدخل”.

واوضحت وفاء سالم : “قابلت طبيب نبيل غرابة وقال إنه يحتاج إلى أشعة أولا وحين أجري الأشعة وجد أن هناك صديد وصل للشبكية والمخ والحمد لله أنقذني الله وكنت أتمنى ألا يحدث ذلك، وأنا عدت بنسبة كبيرة إلى شكلي الطبيعي، أنا لا أريد عمليات تجميل، أنا اريد العودة كما كنت، يتبقى جزئية في الوجه حقنت بشكل دائم ولا أفهم كيف طبيب لديه ضمير بعمل الحقن الدائم بالفيلر”.

وفاء سالم

تعد وفاء سالم إحدى النجمات اللاتي قدمن عديد من الأعمال المؤثرة فى السينما والتليفزيون وبرغم من قلة أعمالها إلا أن أدوارها كانت مؤثرة فى العمل الفني ومن بين هذه الأعمال “الأب الروحى 2 وأفراح أبليس 2”.

وفاء سالم ومحمد صلاح

وتتمتع وفاء سالم بروح مرحة وخفة دم على الرغم من أن معظم أدوارها كانت مليئة بالجدية إلا أن من بين تعليقاتها الكوميدية عندما حصل اللاعب محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا فى عام 2017، حيث علقت على هذا الامر بطريقتها الخاصة ومن خلال شخصيتها فى فيلم “النمر الأسود” قائلة : “مهمد صلاح”.

وفاء سالم وأحمد زكى

وذكرت وفاء سالم الجمهور بدورها فى فيلم “النمر الأسود” والذى قام ببطولته احمد زكى وكيف تغيرت النهاية من أجل أحمد زكى حيث قرر المخرج ان يبرز نجاح “محمد” الشخصية التى قدمها أحمد زكى فى المانيا على الرغم من أن كانت النهاية الأصلية للعمل عودته الى مصر بصحبة اولاده وزوجته.