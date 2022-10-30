آخرهن وفاء سالم.. فنانات وقعن في "فخ الجمال المزيف" والنهاية "تشوهات بالوجه|شاهد

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى صور الفنانة هيفاء وهبى التى اثارت جدلاً مساء امس ، بسبب ظهورها بملامح غريبة تكشف عن تجاعيد بشرتها التى تأثرت بعمليات التجميل من البوتكس و الفلير ، لن تكون هى الوحيدة.

وفى هذا التقرير نعرض لكم الفنانات التى تأثرن بعمليات التجميل فى وجهن.

الفنانة وفاء سالم..

حيث اثارت ايضا الفنانة وفاء سالم بعض ظهورها بملامح مختلفة في وجهها ومصابة ببعض الجروح ،وتعد النجمة وفاء سالم من النجمات ذات الوجه الحسن وتتمتع بملامح طبيعية جميلة .

هيفاء وهبى ..

ظهرت هيفاء وهبي،مساء امس فى حفل الرياض السعودى، في الصور بدون فلتلر او تظبيط للصورة وهو ما كشف عن تجاعيد فى وجهها و عدم نضارة بشرتها كما تطل على جمهورها دائما ، وهو ما استغربه رواد السوشيال ميديا معلقين:" هى دى الحقيقة من غير فوتوشوب".

الفنانة حورية فرغلى..

عانت حورية فرغلى من التشوه في أنفها بعد خضوعها لأربع جراحات تجميلية في أنفها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في مدينة شيكاغو، لتظهر بصورها الأولى بشكل أنف جديد بعد نجاح عملياتها الجراحية الأخيرة.