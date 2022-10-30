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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

آخرهن وفاء سالم.. فنانات وقعن في "فخ الجمال المزيف" والنهاية "تشوهات بالوجه|شاهد

صدى البلد

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى صور الفنانة هيفاء وهبى التى اثارت جدلاً مساء امس ، بسبب ظهورها بملامح غريبة تكشف عن تجاعيد بشرتها التى تأثرت بعمليات التجميل من البوتكس و الفلير ، لن تكون هى الوحيدة.

 

وفى هذا التقرير نعرض لكم الفنانات التى تأثرن بعمليات التجميل فى وجهن.

الفنانة وفاء سالم..

حيث اثارت ايضا الفنانة وفاء سالم بعض ظهورها بملامح مختلفة في وجهها ومصابة ببعض الجروح ،وتعد النجمة وفاء سالم من النجمات ذات الوجه الحسن وتتمتع بملامح طبيعية جميلة .

مكنتش عارفة نفسي.. أول تعليق من وفاء سالم بعد تشوهات وجهها وخضوعها لعملية جراحية

هيفاء وهبى ..

 

ظهرت هيفاء وهبي،مساء امس فى حفل الرياض السعودى، في الصور بدون فلتلر او تظبيط للصورة وهو ما كشف عن تجاعيد فى وجهها و عدم نضارة بشرتها كما تطل على جمهورها دائما ، وهو ما استغربه رواد السوشيال ميديا معلقين:" هى دى الحقيقة من غير فوتوشوب".

 

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الفنانة حورية فرغلى..

 

عانت حورية فرغلى من  التشوه في أنفها بعد خضوعها لأربع جراحات تجميلية في أنفها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في مدينة شيكاغو، لتظهر بصورها الأولى بشكل أنف جديد بعد نجاح عملياتها الجراحية الأخيرة.

آخرهم «حورية فرغلي».. فنانات نادمات على عمليات التجميل | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية

 

 

هيفاء وهبي إصابة وفاء سالم فى وجهها حورية فرغلي جمات تشوه وجهها بدائل عمليات التجميل

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