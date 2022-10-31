كيف تصلي صلاة الاستخارة بطريقة صحيحة؟.. أدركها بدعاء و9 خطوات

كيف تصلي صلاة الاستخارة بصورة صحيحة؟.. سؤال يشغل ذهن الكثيرين خاصة إذا ما تعلق بصلاة الاستخارة أحد أدوات قضاء الحوائج والالتجاء إلى الله.

وفي بيان كيف تصلي صلاة الاستخارة بطريقة صحيحة قال الدكتور مختار مرزوق من علماء الأزهر الشريف، إن صلاة الاستخارة ورد في فضلها وكيفيتها ما يلي: عن جابر رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن .



فإذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول : ( اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام العيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي. أو قال في عاجل أمري وعاجله . فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري . أو قال في عاجل أمري وآجله. فاصرفه عني واصرفني عنه. واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به . ويسمي حاجته ).

وأشار إلى أن هذا الدعاء يشتمل على التالي:

1- هذا الدعاء وذلك التحصين بالغ الأهمية لذلك قال سيدنا جابر رضي الله عنه : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن .

2- تصلى صلاة الاستخارة عند الأمور المباحة لأن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما إذ هما مطلوبان شرعا . والحرام والمكروه لا يستخار في تركهما إذ المطلوب تركهما .

3- تستحب في الفعل المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه .

4- قول سيدنا جابر ( في الأمور كلها ) يشمل كل الأمور عظيمها وحقيرها فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم .

5- قال الإمام النووي : يجوز أن يدعو بدعاء الاستخارة عقب راتبة الظهر مثلا .

وذكر الحافظ ابن حجر أن ذلك بشرط أن ينوي صلاة الراتبة وصلاة الاستخارة في نية واحدة .

6- ذكر النووي أنه يقرأ في الركعتين ( الكافرون والإخلاص) وقال بعض المحققين لم نقف على دليل في ذلك فليقرأ العبد بما أراد وكله خير .

7- على من صلى صلاة الاستخارة أن يفرغ قلبه من الميل إلى الشيء الذي يقصده حتى يكون صادقا في استخارته ربه عز وجل .

8- يفعل العبد بعد صلاة الاستخارة والدعاء المذكور ما ينشرح به صدره .

9- المراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبها أو فيها. ومواضع الدعاء في الصلاة في السجود أو بعد التشهد قبل أن يسلم المصلي .

حكم صلاة الاستخارة

والاستخارة هي طلب الخيرة في شيء، أي طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما. «ابن حجر: فتح الباري في شرح صحيح البخاري».

وأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الاسْتِخَارَةَ سُنَّةٌ، وَدَلِيلُ مَشْرُوعِيَّتِهَا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ».

ويحتاج الإنسان إلى صلاة الاستخارة، إذا تعرض أحدنا لأمور يتحير منها وتتشكل عليه، يحتاج للجوء إلى خالق رب السموات والأرض وخالق الناس، يسأله رافعاً يديه داعياً مستخيراً بالدعاء، راجياً الصواب في الطلب، فإنه أدعى للطمأنينة وراحة البال، فعندما يقدم على عمل ما كشراء سيارة، أو يريد الزواج أو يعمل في وظيفة معينة أو يريد سفراً فإنه يستخير له.

يقول النووي رحمه الله تعالى: في باب الاستخارة والمشاورة: والاستخارة مع الله، والمشاورة مع أهل الرأي والصلاح، وذلك أن الإنسان عنده قصور أو تقصير، والإنسان خلق ضعيفاً، فقد تشكل عليه الأمور، وقد يتردد فيها.

دعاء الاستخارة

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ: إذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ:

«اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ..

اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (هنا تسمي حاجتك) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ..

اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (هنا تسمي حاجتك) شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ. (وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ)

وَفِي رواية « ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ 1166.