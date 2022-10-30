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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رفض دعوى لاعب شهير يتهم سيدة بادعاء زواجه بها وإنكار نسب طفلها

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

 قررت الدائرة 8 مدنى العمرانية الجزئية، اليوم، رفض الدعوى المدنية المقامة من لاعب كرة قدم شهير، يطالب فيها سيدة بتعويض بعد أن اتهمته فى محضر بقسم شرطة الهرم بالزواج منها عرفيًا وإنكار نسب طفلها.

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وطالب لاعب كرة القدم فى دعواه، بتعويض مادي عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية، بعد إساءة السيدة فى حقه وإقامتها دعوى كيدية ضده، حيث تقدم لاعب كرة شهير بدعوى ضد سيدة بعد أن اتهمته - فى محضر بقسم شرطة الهرم - بالزواج منها عرفيًا وإنكار نسب طفلها.

قسم شرطة الهرم

كانت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضى، بواسطة محامى حددت هويته، والاستيلاء على ورقتي الزواج العرفى، ورفضه الاعتراف بزواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وأوضحت فى بلاغها أنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها فى الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتان تثبتان زواجهما العرفى بمساعدة المحامس، لرفض اللاعب إثبات النسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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