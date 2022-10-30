لإحكام الرقابة على الأسواق.. الداخلية تحارب جشع التجار بضبط 1511 قضية تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت جهودها عن ضبط (1511) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (449) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء.. بمضبوطات بلغت (15 طن أسمنت – 14٫500 طن دقيق أبيض "عينى" - 65,304 طن " أرز – سكر – زيت – مكرونة – خل طعام - مسلى – لحوم – أسمدة – أعلاف" – 19970 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (722) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (14 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 131 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 120 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 5 قضية توقف عن الإنتاج - 452 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (12,600 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") ، وكذا ضبط (19) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (4,430 طن "سكر - أسمدة" مُدعمة – 4000 لتر مواد بترولية – 302 إسطوانة بوتاجاز) بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (96,834 طن "مستندى – عينى") عبارة عن (12,600 طن دقيق بلدى "مستندى" – 14٫500 طن دقيق بلدى "عينى" - 4,430 طن "سكر - أسمدة" مدعمة –65,304 طن " أرز – سكر – زيت - مكرونة – خل طعام – مسلى - لحوم – أسمدة – أعلاف") ، وكذا (4000 لتر مواد بترولية – 302 إسطوانة بوتاجاز - 19970 عبوة سجائر – 15 طن "أسمنت") .

كان أبرزها ضبط (26 طن " إضافات أعلاف حيوانية " ) معبأة داخل شكائر ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية و ضبط (16 طن "مكرونة") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

كما تم ضبط (12 طن "دقيق أبيض عينى") معبأ داخل شكائر ، وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن تابع لمخبز سياحى) بمحافظة الجيزة و ضبط (15 طن مواد بناء "أسمنت") معبأ داخل شكائر، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالكة مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية.

وتم ضبط (11٫6 طن "سكر حر – زيت طعام – خل – مسلى - مكرونة") معبأة داخل عبوات ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة و ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة شمال سيناء) لتصرفه فى كمية قدرها (3٫55 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

وتمكنت الحملات من ضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموينى – بمحافظة القاهرة) لتجميعه كمية قدرها (3٫2 طن سكر تموينى ) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر و ضبط (المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص"– بمحافظة الغربية) وبحوزته كمية قدرها (4000 لتر "بنزين 80 – سولار") قام المذكور بتجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

كم تم ضبط (المدير المسئول عن مستودع إسطوانات البوتاجاز) بمحافظة الجيزة ، لتصرفه فى عدد (300 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم) قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (13) قضية بمضبوطات بلغت (127,420 طن "أرز شعير").

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا بمضبوطات بلغت ( 79 قطعة "37 قطعة صوتية – 13 قطعة ضوئية – 29 قطعة ملصق").

وتمكنت الحملات من ضبط (3٫06 طن "مصنعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة و ضبط (1٫1 طن "زيت طعام") من مرتجعات الأسواق معاد تدويره ويشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لإعادة طرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الزيوت "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

كما تم ضبط (2٫1 طن "منظفات صناعية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالكة محل لتجارة المنظفات الصناعية) بمحافظة الغربية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (28) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (20220 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.