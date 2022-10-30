الفتاة الذهبية.. سارة سمير تحطم 3 أرقام قياسية في بطولة أفريقيا للأثقال

سارة سمير تكتب التاريخ وتحقق ثلاث ذهبيات وثلاث أرقام قياسية جديدة في رفعات الخطف والكلين والمجموع خلال منافسات بطولة أفريقيا التي تنظمها مصر بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة .

وحطمت البطلة الذهبية الأرقام الأفريقية في رفعات الخطف والكلين والمجموع لتصبح أول لاعبة مصرية وأفريقية تحطم الرقم القياسى الأفريقى فى ثلاثة أوزان مختلفة بعدما كسرت الرقم فى ميزان 71 كجم و76 كجم و81 كجم.

وأصبحت سارة سمير أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تحقق جميع الألقاب العربية والأفريقية والدولية والأوليمبية وهى لم تتجاوز 25 عاما وتقام بطولة أفريقيا بالصالة المغطاة بستاد القاهرة وتستضيفها مصر فى الفترة من 27 حتى١ نوفمبر.

وتستعد سارة بقوة لخوض منافسات بطولة العالم بكولومبيا فى شهر ديسمبر المقبل والتى ضمن المحطات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 وفى نفس الميزان فازت بالميدالية الفضية فاطمة صادق بعد أن نجحت فى رفع 98 كجم فى ميزان 81 كجم خطف وكانت بطولة افريقيا لرفع الأثقال.

وافتتحت الجمعة الماضية بحضور الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس خالد مهلهل رئيس الاتحاد الأفريقى لرفع الاثقال وحرص محمد جلود فى رئيس الاتحاد الدولي لرفع الاثقال على حضور منافسات البطولة.