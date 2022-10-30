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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يناقش خطة تطوير عدد من شوارع مدينة الزقازيق

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماعاً لوضع التصور اللازم للبدء في تنفيذ خطة تطوير شوارع ( الأمن الغذائي - القومية – عبد العزيز علي - حي المستشارين ) بمدينة الزقازيق حيث كلف المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي ثان  ورئاسة قطاعات الكهرباء والتليفونات وشركة الغاز  للبدء فوراً في نقل محولات الكهرباء بشارعي القومية والأمن الغذائي وكذلك نقل كبائن التليفونات وأكشاك الغاز الطبيعي فضلا عن التنسيق مع  شركة مياه الشرب والصرف الصحى للبدء في أعمال استبدال خطوط المياه والصرف الاسبستوس بمواسير بلاستيك وذلك  لتنفيذ أعمال التطوير والتوسعة بالشارعين إستعداداً لرصفهما وتهيئتهما أمام حركة السيارات والمارة.

وجه المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع مسئولي قطاعات المياه والكهرباء والغاز بعمل المقايسات اللازمة لتوصيل المرافق العامة للمنازل بمنطقة حي المستشارين كما شدد المحافظ  علي ضرورة  الإلتزام برد الشيء لأصله وإجراء الترميمات اللازمة عقب انتهاء الأعمال حفاظاً علي المال العام والشكل الجمالي والحضاري للمنطقة.

وخلال الإجتماع أعلن المحافظ أنه سيتم البدء في أعمال رصف ورفع كفاءة شارع عبد العزيز علي بمدينة الزقازيق ضمن خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق مشدداً علي مسئولي شركة الإتصالات لنقل كبائن التليفونات بشارع عبد العزيز علي  الي  أماكن أخرى حتى لا تُعيق أعمال الرصف والتطوير بالشارع. 

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كما كلف المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي ثان ومديرة الإدارة الهندسية بالمحافظة بعقد اجتماع أسبوعي مع مسؤلي الشركات والهيئات والجهات المنفذة لاعمال التطوير لمناقشة مراحل التنفيذ فضلاً عن عقد إجتماعاً أسبوعيا مع المحافظ للتعرف على المعوقات في ملف تطوير وتجميل شوارع مدينة الزقازيق وتوفير الحل الفوري لها لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لأحياء المدينة والوصول إلى بنية أساسية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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