لحصادهم المركز الثالث بمبادرة هيئة الدواء.. رئيس جامعة طنطا يكرم فريق المضادات الحيوية

كرم اليوم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا فريق المضادات الحيوية وحوكمة الدواء، لحصولهم على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية والخامس على مستوى الجمهورية فى مبادرة الرعاية الصيدلية "ممارسة دوائية متميزة"، التى أطلقتها هيئة الدواء المصرية للارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصيدلية ورفع كفاءة الصيادلة العاملين بالمؤسسات الصحية بمصر لتقديم أفضل رعاية للمرضى.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس كلية الطب بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية للدراسات والبحوث، والدكتور محمد الشبينى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هوايدا اسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورؤساء الأقسام الاكلينيكية والأكاديمية وأعضاء مجلس الكلية .

هنأ رئيس جامعة طنطا فريق المضادات الحيوية وحوكمة الدواء، مشيداً بدورهم فى تحقيق هذا الانجاز الذى يتوج جهودهم طوال فترة الاعداد للمبادرة، موجهاً بتوفير كافة السبل والتيسيرات للفرق الطبية للتدريب وتعزيز الجوانب المعرفية والمهارية ، مشيراً إلى أهمية التكامل بين الجوانب الصيدلانية والطبية في تشغيل مركز ٥٧٣٥٧، وتوقيع بروتوكول تعاون مع المؤسسة لتدريب واعداد الكوادر.



شمل التكريم الصيدلانية فيبي عدلي عزي مديرة صيادلة الاقتصادى بمستشفيات جامعة طنطا، والصيدلانية نانيت يونان ميخائيل منسق الفريق والصيدلانية دعاء وحيد محمد بمستشفى الطلبة والصيدلانية رانيا فتحي جاويش بالتفتيش الصيدل ، والصيدلانية إيمان أحمد كمال مدير مركز المعلومات والتواصل الدوائى.

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