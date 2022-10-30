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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أكبر سرقة في تاريخ مصر..تهريب مقتنيات مقبرة توت عنخ امون فور اكتشافها

اكتشاف مقبرة تةت
اكتشاف مقبرة تةت عنخ امون

في الوقت الذى تحتفل فيه مصر هذا العام بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون على يد البريطانى هوارد كارتر سنة 1922، كشفت بي بي سي اليوم في برنامج تلفزيوني كيف سرق عالم الأثار الإنجليزي وخبير علوم المصريات،  مجوهرات الفرعون الصغير عند اكتشافه للمقبرة بوادي الملوك، في الأقصر.

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وبحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يأتي الاتهام ضد كارتر قبل أيام فقط من الذكرى المئوية للكشف عن مثوى الفرعون الأخير في وادي الملوك، حيث يصفه بأنه لص، مدعيا أنه أخذ قطعة مجوهرات لا تقدر بثمن بعد أن عثر على قبر توت عنخ آمون.

 سرقة مجوهرات لا تقدر بثمن

 

ويركز البرنامج ، الذي قدمته جانينا راميريز ، مؤرخة الفن في أكسفورد ، على طوق مرصع بالجواهر لا يقدر بثمن والذي فقد بعد فترة وجيزة من اكتشافه على جثة الفتى البالغ من العمر 19 عامًا المحفوظة.

 

ويقول الدكتور راميريز: 'يبدو أن هوارد أعاد الأجزاء إلى لندن على أمل إعادة بنائها، وبدلاً من ذلك ، قام بتسليمها إلى معارفه.

 

يزعم البرنامج أن كارتر ، الذي توفي عن 64 عامًا في عام 1939 ، باع  المسروقات إلى جامع. بعد ذلك تم بيعها لعلماء مصريات هواة ، قام بدوره ببيعها للمتحف في عام 1967.

 

تهريب 24 قطعة إلى خارج مصر

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الفيلم الوثائقي يتهم كارتر بتهريب 24 قطعة إلى خارج مصر في انتهاك لحظر تصدير أي من الأشياء الموجودة في مقبرة الملك الصبي، وتشمل هذه مقتنيات كانت ترتديها مومياء الملك الصبي حيث تم رسمها وتصويرها في ذلك الوقت من قبل فريق التنقيب بقيادة بريطانيا، ولاحقًا تم اكتشاف فقد بعض من أجزاء المومياء عندما تم تصويرها بالأشعة السينية في عام 1968.

 

وتابعت أن قضية البرنامج ضد كارتر تعتمد بشكل كبير على عمل عالم المصريات الفرنسي مارك جابولد، الذي قضى سنوات في التحقيق في اختفاء بعض مقتنيات الملك الصبي، فهو يعتقد أن العقد الذي عُرض للبيع بالمزاد العلني في لندن عام 2015 تضمّن خرزًا ذهبيًا مأخوذًا من الياقة الأصلية لمومياء الملك الصبي.

وأضافت الصحيفة أنه يعتقد أن صقرين، مصنوعين من الذهب والقيشاني، الخزف الموجود في متحف كانساس في أمريكا، كانا أيضًا جزءًا من مقتنيات الملك الصبي، حيث يؤكد البرنامج أن كارتر، الذي توفي عن 64 عامًا في عام 1939، باع الصقور إلى جامع تحف بعد ذلك تم بيعها لعالم مصريات هواة، وقام بدوره ببيعها إلى المتحف في عام 1967، وربما حاول كارتر التربح من الاكتشافات.

الذكرى الـ100 لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون

 

ويأتي ذلك فيما تستعد محافظة الأقصر، للاحتفال فى 4 نوفمبر المقبل، بالذكرى الـ100 لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، حيث ينظم مركز البحوث الأمريكى بمصر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، فعاليات بعنوان “تجاوز الأبدية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون”، وذلك فى الذكرى المئوية لاكتشاف أهم مقبرة فى تاريخ الحضارة المصرية القديمة، خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل 2022 بمدينة الأقصر.

توت عنخ آمون هوارد كارتر الفرعون الصغير مقبرة بي بي سي برنامج تلفزيوني عالم الأثار الإنجليزي علوم المصريات مجوهرات الأقصر

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