مجلس كلية الطب بطنطا: خطة تنفيذية شاملة لإدارة مركز 57357 لعلاج السرطان

بدء خطوات تنفيذية لمتطلبات التشغيل ..واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية والتنظيمية

ترأس الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم اجتماع مجلس كلية الطب بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا السابق والدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية للدراسات والبحوث، والدكتور محمد الشبينى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هويدا اسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورؤساء الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية وأعضاء مجلس الكلية ومديري المستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا خلال الاجتماع على أهمية كلية الطب باعتبارها النواة الأولى لتأسيس الجامعة بما تحمله من مكانة متميزة ورائدة على المستويين المحلي والاقليمي.

كما وجه خالص التهنئة للدكتور احمد غنيم لصدور القرار الجمهوري بتجديد الثقة به عميداً للكلية، مشيداُ بجهوده وانجازاته خلال فترة عمادته الأولى.

كما وجه الشكر للدكتور محمد حنتيرة على توليه المسئولية خلال الفترة الانتقالية ونجاحه فى استكمال أعمال التطوير بالكلية.

وقال الدكتور محمود ذكي ان الجامعة تفتخر بثقة رئيس مجلس الوزراء وصدور قراره بتولي جامعة طنطا إدارة مركز ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال، موضحاً أن إدارة المركز تتطلب رؤية كاملة تتم من خلال دراسات اقتصادية وقانونية وإدارية، بدءاً من انتقال الإدارة للجامعة وتشغيل المركز واستقبال المرضى وصرف العلاج.

ووجه الشكر للدكتور هشام توفيق والدكتور محمد حنتيرة والدكتور حسن التطاوي للمشاركة فى اعداد دراسة تتجاوز ٤٠٠ صفحة، شملت خطة تنفيذية فى جميع الجوانب المالية والادارية والقانونية والتشغيلية التنظيمية والرقمية، لاداء المهام المنوطة بالجامعة في استقبال المرضى وصرف البروتوكولات العلاجية بنفس الكفاءة.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة زمنية تبدأ بتسيير العمل بالمركز لمدة عام ثم مرحلة التحول واكتساب ثقة المجتمع لمدة ٣ سنوات يليها مرحلة تحقيق الاستدامة، موضحاً أنه تم تقديم الدراسة كاملة لوزير التعليم العالي، وبدأت بالفعل خطوات تنفيذية لمتطلبات التشغيل من شراء بعض الاجهزة وغيرها من الاجراءات القانونية والادارية والتنظيمية.

كما أكد رئيس الجامعة على قرار المجلس الاعلى للجامعات باعتماد الاختبارات الاليكترونية لكافة الفرق الدراسية لمرحلة البكالوريوس في كليات القطاع الطبي، موجهًا بضرورة وجود خطط بديلة لتحقيق الهدف الاستراتيجي من عقد الاختبارات الالكتروني.

وأكد على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الجامعة بتحديد نسبة 35 % من المحاضرات عن بعد من اجمالي عدد المحاضرات بالفرق الدراسية المختلفة.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أنه جارى الانتهاء خلال هذا الاسبوع من كافة أعمال تجهيز مستشفى الجراحات بسعة ٧٤٩ سرير، وجاري العمل بمستشفى ٩٠٠٩٠٠ بمدينة المحلة الكبرى، موجهاً بضرورة تعظيم مخرجات البحث العلمي والنشر الدولي ليتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

كما أوصى بدعم الشباب من أعضاء الهيئة المعاونة، تماشياً مع سياسات الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة بسواعد الشباب، فالقائد يصنع من خلفه جيلا من القيادات.



وأهدى الدكتور احمد غنيم درع الكلية للدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة تقديرا لجهوده في دعم كلية الطب والمستشفيات الجامعية.

جدير بالذكر أنه تم تكريم الدكتور محمد حنتيرة تقديراُ لجهوده خلال فترة قيامه بأعمال عميد الكلية ، كما تم تكريم الدكتور محمد الشبيني على جهوده المتواصلة في القوافل الطبية داخل وخارج محافظة الغربية، والدكتورة اكرام صادق أحد خريجى جامعة طنطا، لدورها فى انشاء شعبة أمراض القلب عند المرأة فى جمعية القلب المصرية ونالت تكريم من معظم كليات الطب المصرية وكرمتها جمعية الوقاية من أمراض القلب العالمية.