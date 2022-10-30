عدلي القيعي: الأهلي يلاحق ريال مدريد في عدد البطولات ومحدش بيجري على اللقطة

أكد عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأهلي تاريخ كبير ويلاحق ريال مدريد في عدد البطولات.

وأشار عدلي القيعي، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أن الجماهير متفاعلة جدا مع واحد بحجم وتاريخ الكابتن محمود الخطيب وهو من حقه التدفئة في حضن الجماهير بهذا الحب والدعم، مؤكدا عدم احتفالهم بعيد ميلاد الخطيب قبل مباراة السوبر.

وتابع: "ما يميز العمل الجماعي في الأهلي أن محدش بيجري على اللقطة، والخطيب اختفى في مباراة السوبر المصري لأننا في الأهلي محدش بيجري على اللقطة، وفريقنا هو النجم وليس النجم شخص واحد".