اتفقوا | الأهلي يزف بشري سارة لـ كهربا ..تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الاهلي حدد موعد تسديد الغرامة الموقعة على محمود عبد المنعم كهربا، تمهيدًا لاستعادة خدمات اللاعب.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،الأهلي اتفق مع كهربا لتسديد الأموال في شهر نوفمبر، بعيد عن لجوئه للمحاكم، حتى يشارك اللاعب لابد من دفع الغرامة، والأهلي قرر دفع الغرامة بالاتفاق مع اللاعب

وحرص محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشاركة جمهوره ومتابعيه صورًا له في أثناء احتفاله بـ كأس السوبر المصري.

وظهر محمود كهربا مع المجموعة التي استقبلت بعثة النادي الأهلي، وشهد لقاء خاص بين كهربا وكولر الذي حرص على مصافحة اللاعب والتقاط صور تذكارية معه وهو يحمل كأس السوبر المصري الذي حصده الأهلي أول أمس.

وتغيب كهربا عن التواجد مع بعثة الأهلي في الإمارات؛ بسبب تعرضه للإيقاف؛ لعدم دفع الغرامة الموقعة ضده من قبل «فيفا» لصالح نادي الزمالك

