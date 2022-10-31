حمزة علاء: هدفنا عدم استقبال أي أهداف أمام إسواتيني .. وهذا الجيل تعرض للظلم

أكد حمزة علاء، حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي، أن الجميع بذل جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية، لافتا أن مباراة الذهاب كانت صعبة.

وشارك حمزة علاء في فوز منتخب مصر الأولمبي على نظيره إسواتيني، مساء الأحد، بنتيجة هدف دون رد، والتأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس إمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وقال علاء في تصرييحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 1":" هذا الجيل تعرض للظلم بسبب عدم مشاركته في أمم إفريقيا للشباب بسبب إصابة البعض منهم بكورونا".

وأضاف:" مواجهتي إسواتيني كانت فرصة لهذا الجيل أن يبدأ من جديد ويخطو أول خطواته".

وتابع:" لا يوجد لاعب في هذا الجيل يشارك بشكل مستمر مع فريقه، فهذه فرصة كبيرة للاعبين كثر حتى يظهروا بصورة جيدة ".

وأكمل:" كان هدفنا عدم استقبال شباكنا لأي أهداف، حتى لا تصبح المباراة أكثر صعوبة، بسبب اعتماد المنافس على الدفاع منذ البداية".

وأتم حارس منتخب مصر الأولمبي تصريحاته:" لن نقف عند هذا الانتصار، سنتحفل اليوم وبعد ذلك سنبدأ التجهيز لمواجهة زامبيا المقبلة".