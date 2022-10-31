شمال سيناء: تنفيذ مبادرة لتوزيع شجرة الزيتون ضمن مبادرة اتحضر للأخضر

قامت الهيئة البرلمانية بمحافظة شمال سيناء، برئاسة العضو أحمد ناجي حسن، بتنفيذ مبادرة لتوزيع شجرة الزيتون، وتستهدف جميع مراكز شباب شمال سيناء، في استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة "اتحضر للأخضر"، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتنشيط الشعب البرلمانية داخل مراكز الشباب.



وأعلن خالد مكاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بشمال سيناء - في بيان الليلة - أن المرحلة الأولى انطلقت من مدينة الشيخ زويد بمركز شباب الشيخ زويد ومركز شباب الكوثر والمناطق المحيطة بهما، بدعم من مؤسسة القبائل العربية والعائلات المصرية، وبالتعاون مع مسئول اللجنة الاقتصادية بالمؤسسة محمد حسن درغام.. وأكد أن ذلك يأتي في إطار حرص برلمان شباب مصر على خدمة المجتمع ودعم القيادة السياسية ودعم مؤتمر المناخ.



وقام العضو ناصر زغلان بالإشراف على تنفيذ المبادرة، بالتنسيق مع أعضاء الجمعية العمومية (العضو عبد الله محمد، والعضو عيسى عادل، والعضو محمود أشرف).

