صحف الإمارات: وزراء الخارجية العرب يتوافقون على ملفات قمة الجزائر.. ولولا دا سيلفا يعود لرئاسة البرازيل بعد فوزه على بولسونارو

موسكو: الممرات الآمنة استخدمت لتمويه الهجوم على سيفاستوبول

لولا في خطاب النصر: البرازيل في حاجة إلى السلام والوحدة

ارتفاع ضحايا انهيار الجسر في الهند إلى 120 قتيلاً

عون يغادر القصر الرئاسي ولبنان يدخل في فراغ سياسي

الأمم المتحدة: سفن الحبوب ستواصل الإبحار من موانئ أوكرانيا



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد من القضايا على الصعيد الدولي والإقليمي.

وفي صحيفة "الخليج"، اختتمت اجتماعات وزراء الخارجية العرب، مساء أمس الأحد، في العاصمة الجزائرية، بتوافق حول جدول الأعمال النهائي للقمة العربية المقرر عقدها يومي غد وبعد غد، فيما يبدأ اليوم وصول القادة العرب، توقعت الجامعة العربية حضور نحو ثلثي القادة في هذه القمة.

وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في تصريح مقتضب للصحفيين، عقب نهاية الاجتماعات التي انطلقت أمس الأول السبت، إن «الاجتماعات سمحت بالتوصل إلى نتائج توافقية بعد مشاورات ثرية ومعمقة».

وقال حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للصحفيين، إنه «تم الاتفاق بين وزراء الخارجية العرب على كافة بنود جدول الأعمال الذي يرفع للقادة»، مشيراً إلى أن مشروع جدول الأعمال يتضمن كافة التطورات المتعلقة بالأزمات في عدد من الدول العربية، ومن بينها ليبيا واليمن والسودان، وقال إن كل بند من هذه الموضوعات تم إعداد مشروع قرار خاص به.

وأكد زكي أن كافة مشاريع القرارات المطروحة حدث بشأنها توافقات، مضيفاً أن مشروع جدول أعمال القمة يتضمن إقرار كافة البنود المطروحة، ولم يتم إرجاء أي بند من بنوده إلى القادة العرب، مضيفاً أن الأمور تسير نحو قمة ناجحة.

وفي ملف آخر، قالت روسيا إنها ستطرح أمام مجلس الأمن الدولي قضيتي هجمات سيفاستوبول بمسيّرات أوكرانية، وخطّي أنابيب «نورد ستريم 1 و2» لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق.

وأبلغ المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، الأمين العام للأمم المتحدة، أن ممرات الحبوب الآمنة في البحر الأسود استخدمت لتمويه الهجوم على سيفاستوبول.

وأعلن نيبينزيا، عن استخدام ممر إنساني آمن مخصص لتصدير المواد الغذائية من أوكرانيا لتمويه الهجوم على سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وقال في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن «الهجوم تم تمويهه بالممرات الآمنة المعدة لتنفيذ ما يسمى بمبادرة البحر الأسود».

وأشار إلى أن السفن والبنية التحتية لميناء سيفاستوبول التي تعرضت للهجوم، استُخدمت لضمان تشغيل الممر الإنساني.

وأكد أنه على خلفية الهجوم الأوكراني على سفن أسطول البحر الأسود، لا تستطيع روسيا «ضمان سلامة السفن المدنية» المشاركة في مبادرة البحر الأسود.

وفي صحيفة "البيان"، انتُخب الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) الأحد، رئيسًا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل على منافسه الرئيس اليميني المتطرّف المنتهية ولايته جايير بولسونارو، بنسبة 50,83% مقابل 49,17%، وفقًا للنتائج الرسميّة شبه النهائيّة.

وأعلن لولا في خطاب النصر الأحد، أنّ بلاده "تحتاج إلى السلام والوحدة"، مضيفًا أنّها "عادت" إلى الساحة الدوليّة ولم تعد تريد أن تكون "منبوذة".

وشدّد في خطابه على أنّه "ليس من مصلحة أحد أن يعيش في أمّة مقسّمة في حالة حرب دائمة"، وذلك بعد حملة انتخابيّة شهدت استقطابًا شديدًا. وتابع: "اليوم نقول للعالم إنّ البرازيل عادت"، وإنّها "مستعدّة لاستعادة مكانتها في مكافحة أزمة المناخ".

وكان لولا، أيقونة اليسار البالغ من العمر 77 عامًا، قد نفّذ عقوبة بالسجن بتهمة الفساد (2018-2019) قبل أن يأمر القضاء بإخلاء سبيله.

وفي الهند، ارتفعت إلى 120 قتيلاً على الأقلّ حصيلة ضحايا انهيار جسر للمشاة في الهند يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، حسبما ذكر مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس الاثنين.

وقال قائد الشرطة في مدينة موربي حيث وقع الحادث: "عثرنا على 120 جثّة حتّى الآن. يُرجّح أن تُواصل الحصيلة الارتفاع مع استمرار عمليّات البحث".

ونقلت وسائل إعلام محلّية عن مسؤولين قولهم إن نحو 500 شخص كانوا على جسر موربي يؤدون طقوساً لمهرجان ديني رئيسي حين انهار.

وذكرت تقارير أن أكثر من 100 شخص ما زالوا مفقودين في النهر، عارضة مقاطع فيديو، لا يمكن التحقق من صحّتها بشكل مستقل، لأشخاص يتشبّثون ببقايا الجسر في الظلام.

وأعيد افتتح الجسر المعلق الذي يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني أمام الجمهور هذا الأسبوع، بعد أشهر من الإصلاحات.

وفي صحيفة "الإمارات اليوم"، غادر الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، القصر الرئاسي بحضور الآلاف من مناصريه، مستبقاً انتهاء ولايته بتوقيع مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة، في خطوة تزيد من تعقيدات الفراغ السياسي الذي تدخله البلاد.

ومع عدم وجود مرشح قادر حتى اللحظة على حصد الأكثرية المطلوبة في البرلمان، يهدّد الشغور الرئاسي بتعميق أزمات البلاد في ظل انهيار اقتصادي متسارع منذ ثلاث سنوات، ومع تعذر تشكيل حكومة جراء الانقسامات السياسية منذ مايو.

وعلى وقع هتافات مؤيدة أطلقها آلاف من مناصريه في «التيار الوطني الحر» الذين احتشدوا خارج القصر الرئاسي في منطقة بعبدا المطلة على بيروت، استهلّ عون كلمته بالقول «اليوم صباحاً وجهت رسالة إلى مجلس النواب ووقعت مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة».

وأضاف «اليوم نهاية مهمة وليست نهاية عهد.. اليوم تنتهي مرحلة لتبدأ مرحلة أخرى تحتاج لنضال وللكثير من العمل لكي نخرج من أزماتنا».

وغادر عون القصر الرئاسي قبل يوم من انتهاء ولايته الرئاسية منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء.

وبدأت مراسم الوداع الرسمية للرئيس عون في القصر الجمهوري في بعبدا، حيث خرج بين صفين من الرماحة، وصافح كبار الموظفين والمستشارين، ثم استعرض كتيبة من الحرس الجمهوري، وغادر قصر بعبدا متجهاً نحو داره في الرابية.

وفي صحيفة "الاتحاد"، أفاد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول في وقت متأخر من يوم الأحد بأنه من المتوقع أن تواصل السفن الإبحار من موانئ أوكرانيا عبر ممر البحر الأسود خلال يوم الاثنين على الرغم من إلغاء روسيا مؤخرا لاتفاق بشأن صادرات الحبوب من أوكرانيا.

ووفقا لبيان صادر عن المركز فقد اتفقت وفود الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا على خطة مماثلة.

ومن المقرر أن تنطلق 12 سفينة عبر الممر باتجاه اسطنبول اليوم الاثنين، فيما ستتحرك أربع سفن في الاتجاه المعاكس في تحرك تم بالتنسيق مع الوفد الروسي.

وتابع البيان أنه حاليا هناك 21 سفينة شحن مشاركة في المبادرة محملة بإجمالي 700 ألف طن من الحبوب موجودة في الموانئ الأوكرانية الثلاثة أو بالقرب منها.

