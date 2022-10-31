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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سحب رعدية ورياح نشطة.. تفاصيل طقس السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

علم السعودية
علم السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودي، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين، بمناطق ومحافظات المملكة.

وتوقع المركز في تقريره، أن تتهيّأ الفرصة لظهور السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: جازان، عسير، الباحة، كذلك على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

تكون الضباب

في حين يُتوقع تكون الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 20 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 10 - 20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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