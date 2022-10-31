5 أعراض تشير للإصابة بالتهاب الكبد.. تعرف عليها

نشرت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من المعلومات الصحية العامة عن عدوى الالتهاب الكبدي وكيفية الوقاية منها

ونشرت وزارة الصحة أعراض الإصابة بعدوى التهاب الكبد والتي تتمثل في التالي :-

اصفرار البشرة والعيون «اليرقان »

البول الداكن

الإجهاد الشديد

الغثيان

القئ

ألم في البطن

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن الالتهاب الكبدي من الممكن أن يؤدي إلي فشل كبدي حاد من الممكن أن يؤدي إلى الوفاة

وشدد وزارة الصحة والسكان على ضرورة الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد