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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عضو اتحاد الصناعات: الرخصة الذهبية وابدأ تحقق حلم 100مليار دولار صادرات مصرية

صدى البلد

أكد المهندس نزيه صالح عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أن الرخصة الذهبية، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" تشجع علي جذب المزيد من المستثمرين الجدد، سواء كانوا محليين أو أجانب الفترة المقبلة، بفضل التوجيهات الرئاسية لتشجيع الصناعة المصرية.

وأضاف عضو غرفة الصناعات الهندسية في تصريحات صحفية اليوم ، أن الرخصة الذهبية ستساعد علي الكثير من التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين والدولة، كي تصبح مصر المركز الإقليمي للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح إن مصر تسعى لأن تكون البوابة الأولى للاستثمار في السوق الإفريقي بتوجيهات رئاسية ودعم وتشجيع المستثمرين على ضخ أكبر قدر من استثماراتهم في مصر، ويعد السوق الإفريقي أكبر سوق اقتصادي على مستوى العالم بنحو 1.5 مليار نسمة و يتميز بالتنوع والقوة الشرائية.

وأوضح المهندس نزيه صالح عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن الرخصة الذهبية، ومبادرة ابدأ تساعد في تحقيق حلم ١٠٠مليار دولار صادرات مصرية بالأسواق العالمية بفضل التسهيلات التي سوف تحصل عليها الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لتوطين الصناعة المصرية خلال ٨سنوات، ويهتم برجال الأعمال والصناع المصريين من خلال المبادرات والقرارات الرئاسية لدعم وتشجيع الصناعة المصرية.

وأشار إلى أن مبادرة ابدأ سوف تساعد علي تقليل الفجوة الاستيرادية، والعمل على تهيئة المناخ المناسب للقطاع الصناعي، وتوفر آلاف من فرص العمل مشيرا إلى أن الدولة تسعي لزيادة مشاركة القطاع الخاص في توطين الصناعات المحلية المصرية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

الصناعة صادرات صادرات مصر اتحاد الصناعات اتحاد الصناعات المصرية السوق الإفريقى

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