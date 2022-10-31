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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مكياج ريهام عبد الغفور وساعة مدة الحلقة.. معلومات عن الغرفة 207 بعد عرضه

الغرفة 207
الغرفة 207

طرحت منصة شاهد vip أولي حلقات مسلسل “ الغرفة 207 ” في الساعات الأولي من صباح أمس، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن العمل.

 

1- تدور أحداث مسلسل الغرفة 207 فى إطار اجتماعي رعب. 

2- مسلسل الغرفة 207 من بطولة محمد  فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج ويوسف عثمان وكامل الباشا وسلوى عثمان ومراد مكرم.

3- مسلسل الغرفة 207 عن قصة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وتأليف تامر إبراهيم.

4- العمل من إخراج محمد بكير ، والذى حل بديلاً للمخرج تامر عشري ، الذى صور المشاهد الاولي من المسلسل ثم انسحب .

بدء العرض الخاص لـ مسلسل الغرفة 207 بحضور أبطاله

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 5- تدور أحداث الغرفة 207  فى إطار 10 حلقات ، ومن المقرر أن يتم طرح حلقة أسبوعياً، بعدما طرحت حلقتين منه دفعة واحدة فى الأسبوع الأول من عرضه فقط .

6- يعتمد مسلسل “ الغرفة 207 " على عدد من ضيوف الشرف منهم انجي أبو زيد ، والتى ظهرت فى الحلقة الأولي ، بينما ظهر فى الحلقة الثانية كل من دنيا ماهر وهشام إسماعيل كضيوف شرف ، ومن المقرر ان تحل كل من رزان مغربي وأسماء جلال ضيفات شرف على الحلقات المقبلة.

7- بلغت مدة الحلقتين الأوائل ساعة لكل حلقة.

8- العمل من المفترض أن تدور أحداثه فى مرسي مطروح فى السبعينيات، إلا أن المشاهد الداخلية تم تصويرها كاملة فى مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة. 

9- استغرق المكياج الذى تظهر به الفنانة ريهام عبد العفور فى المسلسل 3 ساعات يومياً.

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