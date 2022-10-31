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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف تعتمد 16 مجلسًا لإقراء القرآن الكريم على أعلام التلاوة

صدى البلد

 اعتمد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، اليوم ، ستة عشر مجلسًا لإقراء القرآن الكريم على كبار القراء، وأعلام دولة التلاوة في مصر.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم، والحرص على تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهم مقاصده.

وحددت الوزارة موعد انعقاد هذ الجلسات ليكون عقب صلاة الفجر وفق الأيام المحددة بالجدول المرفق : 
م الاسم المديرية اسم المسجد وموقعه اليوم
1.  الشيخ/ أحمد أحمد نعينع القاهرة النور - بالعباسية الأحد
2.  الشيخ/ أحمد تميم محمود أحمد القاهرة العروبة - عزبة النخل السبت
3.  الشيخ/ طه محمد نعمان حسين القاهرة عمرو بن العاص الجمعة
4.  الشيخ/ عبد اللطيف العزب وهدان القاهرة طارق بن زياد - عين شمس الأحد
5.  الشيخ / محمد صالح أحمد حشاد الإسكندرية النبي دنيال الثلاثاء
6.  الشيخ / محمد عبد البصير عبد العزيز الإسكندرية الكبير - السيوف الأحد
7.  الشيخ /  محمود محمد حسن  الخشت الجيزة الفتح - طموه الأحد
8.  الشيخ / فتحي عبد المنعم خليف الجيزة الدعوة - أم دينار - منشأة القناطر السبت
9.  الشيخ / يوسف قاسم  يوسف حلاوة القليوبية زعزع - طوخ الأحد
10.  الشيخ / عبد الفتاح علي الطاروطي الشرقية الطاروطي - بطاروط - الزقازيق الأحد
11.  الشيخ / عبد الله محمد عزب أبو العطا الشرقية الغربي - حوض الطرفة - القنايات الجمعة
12.  الشيخ / محمد علي الطاروطي الشرقية أبو السعود - طاروط الأحد
13.  الشيخ / محمود علي حسن الشرقية الأحمدية - بهنباي الأحد
14.  الشيخ /  محمد أحمد فتح الله أحمد الشرقية جميل بيبرس - البرايسة - بلبيس الأحد
15.  الشيخ /أحمد عوض إسماعيل فيوض كفر الشيخ سيدي إبراهيم الدسوقي الجمعة
16.  الشيخ / السيد عبد الكريم الغيطاني دمياط البحر الكبير - كفر سليمان - كفر سعد الجمعة

وزير الاوقاف الأوقاف محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف مجالس القراء دولة التلاوة في مصر

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