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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النني وصلاح على رأس قائمة المحترفين بمعسكر المنتخب المقبل

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن قائمة المحترفين المنتظر إعلانها من جانب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، استعدادًا للمعسكر المقبل.

وأوضح ياسين خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع عمر ربيع ياسين" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM، أن معسكر المنتخب سوف ينطلق يوم السبت المقبل استعدادًا لمواجهة بلجيكا يوم 18 من الشهر المقبل وديًا.

وتابع عمر ربيع ياسين: "محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي، سيكون على رأس الحاضرين للمعسكر المقبل، بالرغم من عودته من فترة إصابة طويلة".

وعن باقي اختيارات المحترفين أكد عمر ياسين، انضمام كل من:

محمد صلاح نجم ليفربول، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وأحمد حجازي وطارق حامد ثنائي اتحاد جدة السعودي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي، وأحمد حسن كوكا لاعب ألانيا سبور التركي، وعمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني.

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