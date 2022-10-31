التحقيق مع أحمد رمضان واجتماع مع مطربى الراب.. ماذا يحدث بنقابة الموسيقيين

حضر منذ قليل إلى مقر نقابة المهن الموسيقية عدد من مطربى الراب منهم ابيوسف وعفروتو وذلك من أجل بحث موقفهم داخل النقابة بعد قرار إيقاف التصاريح الخاصة بهم مع الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين.

ويعقد عدد من مطربى الراب اجتماعات مع مصطفى كامل من أجل الخضوع إلى قوانين النقابة والتى تخص منع الغناء من خلال فلاشة والالتزام باصطحاب 12 من الموسيقيين عضو عامل بالنقابة.

كما تشهد النقابة احتماع آخر يجمع النقيب مصطفى كامل وحسن شاكوش ومحمود الليثى للادلاء باقوالهم فى تهمة الفساد التى اتهما فيه أحمد رمضان سكرتير عام نقابة الموسيقيين سابقا.

دشن نشطاء تويتر وجمهور الراب هاشتاج “إقالة مصطفى كامل” معربين عن غضبهم واستيائهم من قرارات النقيب مصطفى كامل الأخيرة بشأن مطربي الراب، واحتل الهاشتاج التريند رقم 1 على تويتر.

آثار قرار مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بإيقاف تصاريح مطربي الراب لحين الحضور إلى مقر النقابة اليوم الاثنين للتوقيع على البروتوكولات التي تنظم العمل الفترة المقبلة جدلا كبيرا ، ونرصد في السطور التالية القصة الكاملة الأزمة نقابة الموسيقيين مع مطربي الراب.

وقف تصاريح مطربي الراب بنقابة المهن الموسيقية

قرر نقيب الموسيقيين الاجتماع بمجلس النقابة على وجه السرعة وقرار عاجل باستدعاء ( عفروتو ) وإيقاف كافة تصاريحه وتغريمه واستدعاؤه رسمياً للتحقيق.

حيث وصل الي النقيب العام فيديو لشاب يدعي عفروتو لم يحضر الاجتماع السابق . ولم يوقع على الإقرار والتعهد ولم يلتزم مما أثار غضبه بشده وغضب المجلس بالكامل.

وقرر معاقبته أولا وعاجلاً ثم إيقاف تصاريحه وتصاريح جميع المنتمين الي شعبة الراب بالكامل دون استثناء لحين حضورهم الي مقر النقابة وستكون العقوبات قاسيه في حالة مخالفة ما تم اقراره من النقيب العام والمجلس بالأيام السابقة.