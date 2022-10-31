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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن تصريحات التعليم حول ترخيص مراكز الدروس الخصوصية

صدى البلد

تقدم النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وتوجيهه إلى رئيس الوزراء والسيد وزير التربية والتعليم بشأن انتشار تصريحات من مسؤولين بوزارة التربية والتعليم حول ترخيص مراكز الدروس الخصوصية، وإشارة البعض إلى أن  قانون الجمعيات الأهلية يعطي الحق في ذلك.

 

وقال نائب التنسيقية في طلبه أنه هل من الأفضل تقنين مراکز دروس خصوصيه لتعلم الطلاب الحفظ والتلقين ام انتظام العملية الدراسية التي تهتم بالرياضة والثقافة وتنمية المهارات وتربية النشء، مضيفا:" اريد ان اسال  هل ما صدر حول هذا الموضوع صحيح؟  هل ونحن ننطلق للجمهورية الجديدة ؟.

وتابع نائب التنسيقية أننا نحن أمام أزمة كبيرة في التعليم ويجب ان تكون المدرسة هي المكان الأساسي للتعلم والذي تضمن من خلالها بناء جيل قادر علي تنفيذ استراتيجية الدولة في التنمية والتقدم.

علاء عصام مراكز الدروس الخصوصية الدروس الخصوصية الجمعيات الأهلية التنسيقية

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