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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبو اليزيد: مصر حققت طفرة فى مشروع الصوامع وتخزين القمح.. فيديو

أحمد أبو اليزيد
أحمد أبو اليزيد

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن مصر حققت طفرة كبيرة فى مشروع الصوامع وتخزين القمح.

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وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضم 36 شركة ولديها 1350 منفذ على مستوى الجمهورية".

 

وأشار الدكتور أحمد أبو اليزيد، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية،: "أنجزنا 40% من المشروع دمج شركتي قها وإدفينيا"، موضحا: "تكلفة مشروع دمج شركتي قها وإدفينا تصل لـ10 مليار جنيه".

 

وأوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية،: "الدولة تطرح حاليا إنشاء 3 مجمعات كبرى لتكرير وعصر الزيوت بتكلفة 5.5 مليار جنيه".
 

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