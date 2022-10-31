وزير التجارة: الصناعة الوطنية مواكبة للتطورات التقنية والتكنولوجية العالمية

قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بجولة تفقدية على المعرض الدولى الأول للصناعة يرافقه المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات.



وتفقد الوزير، أجنحة المعرض المقام بمركز مصر للمؤتمرات الدولية على ١٢ ألف متر ويشارك به عدد من القطاعات الصناعية الرئيسية ومن بينها الصناعات الهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء والآلات والمعدات والماكينات فضلا عن الأثاث والمنتجات الحرفية واليدوية .

وأشاد سمير بجودة المنتجات الصناعية المعروضة والتى تعكس الإمكانات والمقومات الكبيرة للصناعة الوطنية ومواكبتها للتطورات التقنية والتكنولوجية العالمية، لافتا إلى قدرة الصناعة الوطنية على الوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية.

واستمع الوزير خلال الجولة التفقدية إلى رؤية عدد من الصناع أصحاب الابتكارات الجديدة والتى تعظم من القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، فضلا عن خططهم لتنمية قدراتهم الانتاجية وفتح أسواق تصديرية جديدة.