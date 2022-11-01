النقض تصدر حكمها فى طعن منتصر الزيات وآخرين فى إهانة القضاء .. اليوم

تصدر محكمة النقض اليوم حكمها في الطعون المقدمة من المحامي منتصر الزيات وآخرين على الحكم الصادر بتغريم كل منهم 30 ألف جنيه في قضية إهانة القضاء التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013.

وحضر المحكوم عليهم أمام محكمة النقض فى الجلسة السابقة وهم كل من: محمد محمود علي حامد وشهرته "محمد العمدة"، ومحمد منيب إبراهيم جنيدي، وحمدي الدسوقي محمد الفخراني، ومحمد منتصر عبدالمنعم علي، وشهرته "منتصر الزيات"، وعبد الحليم محمد عبدالحليم قنديل.

وأسندت النيابة للمتهمين الطاعنين تهم الإهانة والسب بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية الإخلال بمقام القضاء وهيبته.

عدم جواز نظر الطعن

وفي أكتوبر 2018 قضت محكمة النقض بعدم جواز نظر الطعن المقدم من كل من: مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، و منتصر الزيات، وعبدالحليم قنديل، وعبدالرحمن يوسف، المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة تعويضًا مدنيًا، ومحمود السقا المحكوم عليه بالغرامة 30 ألف جنيه فقط، وعمرو حمزاوي، والمحامي أمير سالم، المحكوم عليهما بالغرامة 30 ألف جنيه وإلزام كل منهما بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة أيضًا.