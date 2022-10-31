مشرف بهيئة الإسعاف يكشف تفاصيل جديدة عن الشبكة الوطنية للطوارئ..فيديو

أكد وائل محمد عبدالله، مشرف غرفة التحكم بهيئة الإسعاف المصرية، أن جميع المعلومات عن حالة المريض ستصل للمستشفى قبل وصوله؛ عن طريق الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وقال “عبدالله”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن الشبكة الوطنية للطوارئ تعمل على منظومة اتصالات مُتطورة ومؤمنة تضمن الحفاظ على البيانات الحكومية، واستمرارية تقديم الخدمات بصورة مؤمنة ضد الهجمات السيبرانية على المرافق الحيوية للدولة.

وتابع مشرف غرفة التحكم بهيئة الإسعاف، أننا نتلقى عددا من المكالمات ضخما، وقد يصل إلى 100 ألف مكالمة طوارئ، ويتم التعامل معها بشكل فوري.