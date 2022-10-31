علا رامي: أزواجي واحد خانني والثاني كان هيحبسني وأبو الليف طلقني بسبب الخلفة

قالت الفنانة علا رامي إنها تعرضت لجميع أنواع الخيانة سواء الزوجية أو حتى من الأصدقاء، وأدى ذلك في النهاية لتفضيلها الاكتفاء بنفسها والبعد عن الناس، حتى تتجنب حدوث صدمات جديدةز

وأضافت علا رامي خلال برنامج البخت المذاع على قناة الشمس تقديم خلود عزمي، أنها مضربة عن الزواج نهائيا فهي لا تحتاج إلى رجل في حياتها بعد الآن، موضحة أنها وصلت لمرحلة عمرية تجعلها غير محتاجة لرجل في حياتها.

وردت علا رامي، على تصريحات الدكتور مبروك عطيه السابقة عنها والتي رفضت فيها تحكم الرجل فيها وقالت إنه اتخذها قدوة للبنات وإن كلامه قد يكون صالحا للبنات الصغيرات إنما الوضع معها مختلف.

خلود عزمي مقدمة البرنامج واجهت علا بأكثر من سر خلال الحلقة منها المتعلق بسبب طلاقها من أبو الليف والذي حاولت التهرب منه في أكثر من حوار سابق، علا أقرت أن سبب الطلاق بالفعل هو رغبته في إنجاب طفل وهي الرغبة التي لم تعارضها علا ولكن لم يوفقا في ذلك وكانت الرغبة ملحة لأبو الليف.

علا أوضحت أنه بعد قيام ثورة يناير، اضطرت لبيع ذهبها بالكامل ووضعته في وديعة بنكية تصرف من عائدها، موضحة أنها في السابق حاولت الدخول في مشاريع استثمارية ولكنها فشلت فيها، ونتيجة لعدم عرض الأعمال عليها بشكل كبير وحتى تتجنب أزمات مالية كبيرة تعتمد على الوديعة في تأمين دخلها.

تحدث علا أيضا عن ابنها الفنان عمر خورشيد، وقالت إنه لم يتأثر بالقضايا التي رفعتها على والده بعد طلاقهما مباشرة لأن التصالح تم سريعا وكانت هي حريصة على علاقه جيدة بين الأب وابنه، علا كشفت عن رفضها لدخول ابنها عالم الفن لعدم الاستقرار المادي الذي يعيشه العاملين فيه، موضحة أنها تقوم بمساعدته كأم، حتى تسانده بسبب قلة الأعمال الفنية التي يشارك فيها.

وعن حديث سابق لابنها قال فيه إنه عانى في طفولته بسبب بعد أمه عنه لفترات طويلة ولذلك قامت زوجته الفنانة ياسمين الجيلاني بالتفرغ الكامل لإبنتهما قالت علا إنها كانت مضطرة لذلك فهي كانت تلعب دور الأب والأم معا في المنزل وكان لابد لها من كسب الرزق للحفاظ على متطلبات الحياة.

علا رفضت التصريح عن عدد أزواجها وأوضحت أنها عانت مع واحد منهم بسبب ثقتها المطلقة فيه، حيث وقعت له على وصل أمانة وقام بتحرير محضر به سابقا، ما اضطرها لدفع المبلغ الموجود فيه لتجنب القضايا، مستغربة من كيفية رفع زوج قضية على زوجته.

علا قالت إن وجهها الطفولي قد يكون السبب في عدم مشاركتها في أعمال متنوعة، لافتة إلى أن الفرصة مازالت متاحة لتعود وتقدم أدوار متنوعة.

شيرين عبد الوهاب

وتمنت علا الشفاء العاجل لشيرين عبد الوهاب، ورفضت التعليق عن القضية موضحة أن الحقيقة لا يعرفها أحد لأنها مشكلة حدثت بين رجل وزوجته وأنها تنتظر خروج شيرين من المستشفى.

برنامج البخت من تقديم خلود عزمي ويذاع أسبوعياً على قناة الشمس.