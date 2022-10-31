أبو الغيط: التدخلات الإيرانية ومساندة ميليشيا الحوثي سبب الأزمة في اليمن

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أمله في أن يصل اللبنانيون إلى توافق داخلي.

وأضاف "أبو الغيط" خلال لقائه مع الإعلامي "جمال عنايت" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين،:" هناك تدخلات إيرانية وتركية وسبقتها أمريكية في الشأن العراقي الداخلي، لافتًا إلى أن العراق يعاني من الحروب والأزمات والثورات منذ 1958 حتى اليوم.

وأشار إلي أن التدخلات الإيرانية ومساندة ميليشيات الحوثي هما سبب الأزمة في اليمن، مشيرًا إلى أن دول الخليج حافظت على ثرواتها واستثمرتها على عكس العراق وليبيا.