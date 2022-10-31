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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلق شديد.. بوتين يواجه انتكاسة جديدة في حرب أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تشير تقديرات الطقس المتوقع في أوكرانيا إلى أن أوروبا قد تشهد شتاءً معتدلاً، مما قد يلقي بقلق شديد على خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستخدام فصول الشتاء القاسية في أوكرانيا لصالحه.

وقبل أسبوعين، اقترح سياسي روسي على التلفزيون الحكومي أن يستهدف الكرملين إمدادات الطاقة في أوكرانيا، مما يتسبب في تجميد المدنيين وتجويعهم. 

وخلال شهر أكتوبر، كثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية المدنية، مستهدفة شبكة الكهرباء ودفعت أجزاء من أوكرانيا إلى الظلام وتركت بعض السكان بدون إمدادات المياه. 

ومع ذلك، مع اقتراب فصل الشتاء، تظهر تقارير جديدة أن خطط روسيا لاستخدام الطقس البارد لمصلحتها قد لا تتحقق كما هو مخطط لها.

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وفي الأسبوع الماضي، غردت المنظمة الإخبارية “فيسيجراد” بأن التنبؤات الجديدة من مركز التنبؤ العددي للطقس في بولندا التابع لمعهد الأرصاد الجوية وإدارة المياه تظهر أن أوروبا تشهد شتاءًا معتدلًا.

وكتبت “فيسيجراد” على تويتر: “هذا يحيد العديد من تكتيكات بوتين الحربية، بما في ذلك محاولاته لتسليح الطاقة وزيادة الأسعار بشكل أكبر”.

ويحذر الخبراء من أن الشتاء سيظل باردا على الرغم من التوقعات المعتدلة. ومع ذلك، من المرجح أن تفعل درجات الحرارة القليل لمساعدة محاولات بوتين لشل الروح المعنوية الأوكرانية.

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