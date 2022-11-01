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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عبدالقادر يشارك جمهوره بصورة من احتفالات الفوز بكأس السوبر.. شاهد

صدى البلد

نشر أحمد عبد القادر ، لاعب النادى الأهلي صورة له من احتفالات الفريق بـ كأس السوبر المصرى ، وذلك عبر  حسابه بموقع انستجرام . 

 

وعلق أحمد عبد القادر “ معلش اخر واحده ”. 

 

وتوج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 في تاريخه بعدما تغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

 

و يلتقي الأهلي بالداخلية يوم الأربعاء المقبل، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.


ويدخل المارد الأحمر، مواجهة الداخلية بمعنويات مرتفعة بسبب تتويجه بلقب السوبر، على حساب الزمالك، الذي تلقى هزيمة بثنائية خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء أول أمس الجمعة الموافق 28 من أكتوبر الجاري.

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