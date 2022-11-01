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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمية الخشاب تُغرِّد: الجو فيه حاجة بتجيب توتر.. مش معقول

صدى البلد

نشرت النجمة سمية الخشاب ، تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر” .

وكتبت سمية الخشاب “ الجو فيه حاجه بتجيب توتر.. مش معقول ”.  

سمية الخشاب تستكمل تصوير مسلسل أرواح خفية بالعين السخنة

وانتقلت الفنانة سمية الخشاب وفريق تصوير مسلسلها “أرواح خفية” المكون من 10 حلقات، إلى العين السخنة لتصوير عدد من المشاهد هناك التي تجمعها مع بطلى العمل نضال الشافعي ومنذر رياحنة، إضافة إلى عدد من الأطفال المشاركين في البطولة.

المسلسل بطولة سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود ومن تأليف سوسن عامر، وإخراج ابرام نشأت، وتدور أحداثه حول المدرسة لارا «سمية الخشاب» التي تصطحب مجموعة من التلاميذ إلى كامب.

وتتصاعد الأحداث داخل المبنى المهجور الملاصق لمكان الرحلة، ونكتشف مع الوقت سرا متعلقا بالمدرسة التي تعمل بها لارا، وبمجموعة التلاميذ، فيما يخص الأرواح، ورؤية المستقبل.

سمية الخشاب نضال الشافعي منذر رياحنة نهلة سلامة فراس سعيد

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