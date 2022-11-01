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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حياة كريمة.. القوى العاملة توفر 7022 فرصة عمل في 14 محافظة

صدى البلد

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 7022 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 123 شركة ومصنع قطاع خاص في 14 محافظة لشغلها خلال نوفمبر الجاري .

وقالت الوزارة : إن هذه الفرص تأتي  تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكترونيwww.manpower.gov.eg"  النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة  للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

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