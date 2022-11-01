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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اعتذار نجمة مصر الأولى.. سوسن بدر بدلاً من نبيلة عبيد فى ساعة استجابة

سوسن بدر
سوسن بدر

بدأت الفنانة سوسن بدر تصوير دورها ضمن أحداث فيلم “ ساعة استجابة ” خلال الساعات الماضية ، حيث حلت بدلاً من الفنانة نبيلة عبيد التي اعتذرت عن المشاركة.

شاركت الفنانة سوسن بدر، متابعيها صورتين لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلقت سوسن بدر: “الجمعة يوم مناسب للمشاهدة مين لسة متفرجش علي الحلقة الـ٥ و الـ٦ من أم الدنيا”.

سوسن بدر تشارك جمهورها بصور من جولتها في بيروت

سوسن بدر، أكدت أنها تستعد خلال هذه الفترة لتقديم جزء ثانٍ من سلسلة أفلام أم الدنيا التى تقدمها حاليًأ على احدى المنصات الرقمية التابعة للشركة المتحدة.

وأضافت سوسن لـ “صدى البلد” أن الجزء الأول من أفلام أم الدنيا يستعرض تاريخنا المصري فى الحضارة الفرعونية فقط، وأن الجزء الثاني التي تستعد لتقديمه يشمل العصر الإسلامي والقبطى واليوناني.

وتابعت سوسن فى حديثها مع صدى البلد أنها سعيدة بردود الأفعال التى وصلتها منذ عرض أولى حلقات أم الدنيا حيث تلقت العديد من ردود الأفعال الإيجابية وهذا هو ما شجعها على تقديم الجزء الثاني من سلسلة أفلام أم الدنيا.

سوسن بدر الفنانة سوسن بدر الفنانة نبيلة عبيد نبيلة عبيد سلسلة أفلام أم الدنيا

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