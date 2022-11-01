صحف الكويت: 149 مليار ريال فائض الميزانية السعودية.. وبري يوجه دعوة عاجلة لأعضاء البرلمان بعد رحيل عون.. وتحذير من تفشي الكوليرا بلبنان

- إيلون ماسك يخطط لفرض 20 دولاراً شهرياً على الحسابات الموثقة

- النيابة العامة تطعن بالتمييز على حكم الاستئناف في قضية ضيافة الداخلية

- السعودية والإمارات تعملان على مشروعات للهيدروجين النظيف

- بايدن يطلب من الكونجرس اتخاذ تدابير إذا لم تخفض شركات النفط الأسعار

- سوداني ينحر فتاة لرفضها الزواج منه

اهتمت صحف الكويت الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد أبرزت صحيفة القبس؛ مايخطط له إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي الجديد لمنصة تويتر، لفرض رسم سيبلغ 20 دولاراً شهرياً على الحسابات التي تريد الاحتفاظ بـ «العلامة الزرقاء»، وفق ما أفاد تقرير جديد.

وكان ماسك قد أعلن في تغريدة جديدة أنه يتم حالياً «تجديد عملية التحقق من الحسابات بأكملها».

وتخطط الشركة لرفع اشتراكها الاختياري المميز البالغ 4.99 دولارات شهريًا والذي يسمى «تويتر الأزرق - Twitter Blue» إلى 19.99 دولاراً في الشهر.

وستقترح المنصة المزيد من الميزات، بما في ذلك عملية التحقق، لجعل قيمة الاشتراك يتناسب مع ارتفاع التكلفة.

وأشار تقرير موقع «The Verge» إلى أن المستخدمين الحاليين أمامهم 90 يوماً للاشتراك في الخدمة الجديدة، بعد إطلاقها وإلا سيفقدون شارة التحقق الزرقاء.

وتلفت المنصة على حسابها إلى أن شارة التحقق الزرقاء تساعد المستخدمين على التأكد من أن حسابات المشاهير أو المؤسسات العامة والمنظمات تابعة فعلاً لهم

وأشارت الصحيفة ذاتها الي؛ تسجيل الميزانية السعودية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث إيرادات بنحو 950.19 مليار ريال مقابل مصروفات نحو 800.65 مليار ريال، مسجلة فائضاً نحو 149.54 مليار ريال، وذلك وفقاً لبيان الميزانية الصادرة عن وزارة المالية السعودية.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 36% في التسعة أشهر الأولى من الميزانية إلى نحو 950.19 مليار ريال، مقابل نحو 693.25 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2021.

وبلغت الإيرادات النفطية خلال التسعة أشهر نحو 663.09 مليار ريال بزيادة 67% عن الإيرادات في الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة نحو 396.7 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 287.1 مليار ريال، بتراجع 4% عن الفترة المماثلة من 2021.

ولفتت إلى إعلان النيابة العامة الكويتية الطعن بالتمييز على حكم الاستئناف في قضية ضيافة الداخلية.

ونشرت «النيابة» على حسابها في «تويتر»: أن النيابة تطعن بالتمييز على حكم محكمة الاستئناف الصادر في القضية رقم 56 لسنة 2018 حصر نيابة الأموال العامة المعروفة بقضية مصروفات بند الضيافة بوزارة الداخلية».

بينما صحيفة الراي سلطت الضوء علي، تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ، إن المملكة والإمارات تعززان الإنتاج والتكرير وتعملان على مشروعات للهيدروجين النظيف.

وأضاف الوزير السعودي ، أمام منتدى لقطاع الطاقة في أبوظبي أن الدولتين ستصبحان منتجتين نموذجيتين.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) سلطان الجابر في وقت سابق اليوم، إن خفض استثمارات الهيدروكربون إلى الصفر بسبب التراجع الطبيعي في طاقة الإنتاج سيؤدي إلى خسارة خمسة ملايين برميل يوميا من النفط في العام من الإمدادات الحالية.

وأشارت الصحيفة ذاتها؛ إلى دعوة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ، أعضاء البرلمان لحضور جلسة يوم الخميس المقبل لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون حول اتخاذ إجراءات فورية لتجنب الفراغ المزدوج الرئاسي والحكومي.

وقال بيان صدر عن مكتب بري ، إن الجلسة البرلمانية ستعقد الساعة 11 ظهر يوم الخميس المقبل لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية.

وأعلن عون ، أمس الأحد أمام آلاف من مناصريه في احتفال وداعي لدى مغادرته القصر الجمهوري قبل انتهاء ولايته الرئاسية الذي يصادف منتصف ليل اليوم أنه وقع مرسوم استقالة الحكومة وأنه وجه رسالة إلى البرلمان يدعوه فيها إلى اتخاذ إجراءات فورية لتجنب الفراغ المزدوج الرئاسي والحكومي.

وحذر عون في رسالته إلى البرلمان من «أخطار وفوضى دستورية» في البلاد، معتبرا أن أمام البرلمان خيارات إنقاذية فورية بينها نزع التكليف الذي أعطاه البرلمان إلى رئيس الحكومة المكلف ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «إذا لم يعتذر» ليصار إلى تكليف سو.

ولفتت الصحيفة، إلى تصريحات مسؤول في البيت الأبيض، التي قال فيها إن الرئيس الأميركي جو بايدن، دعا شركات النفط والغاز إلى استثمار بعض الأرباح القياسية التي حققتها في الآونة الأخيرة في خفض التكاليف التي تتحملها العائلات الأميركية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته «وإذا لم تمتثل، فإنه سيدعو الكونغرس للنظر في مطالبة شركات النفط بدفع غرامات ضريبية ومواجهة قيود أخرى».

فيما اهتمت صحيفة النهار الكويتية؛ بقيام شاب سوداني بندر فتاة قاصرة، أمام المارة بالشارع العام بالقرب من منزلها في منطقة أمبدة بمدينة أمدرمان.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان عدة جرائم قتل وقعت مؤخرا في دول عربية، أبرزها مقتل الطالبة المصرية نيرة أشرف على يد زميلها.

وكشفت صحيفة "اليوم التالي" المحلية عن شهود عيان قولهم إن الشاب تقدم لخطبة الفتاة التي رفضته وظل يتردد على منزلها.

وأضاف الشهود ، أن "الفتاة خرجت من منزلها في طريقها إلى متجر مجاور لمنزل أسرتها لشراء بعض المستلزمات فلحقها الجاني وقام بمناقشتها واستل سكينا ونحرها".

وبحسب الصحيفة، فإن عددا من المارة تجمهروا حول الجثة وأبلغوا الشرطة بالحادثة التي اتخذت الإجراءات اللازمة وحولت الجثة للمشرحة.

وألقت الشرطة القبض على الجاني وباشرت التحقيق معه لمعرفة ملابسات ودوافع الجريمة.

وشيع جثمان المجني عليها الأحد إلى مثواه الأخير.

وأشارت الصحيفة الي تحذير منظمة الصحة العالمية من تفشي وباء الكوليرا بشكل فتاك في لبنان مع تزايد حالات الاصابة.

وقال مكتب المنظمة في لبنان ببيان، إن لبنان "يشهد فاشية كوليرا هي الاولى في البلاد منذ ثلاثة عقود تقريبا وقد أبلغت وزارة الصحة العامة اللبنانية منظمة الصحة بها في السادس من الشهر الجاري ولكنها انتشرت الان في جميع المحافظات".

وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية ، في لبنان الدكتور عبدالناصر أبو بكر ان "الكوليرا مرض فتاك ولكن يمكن الوقاية منه من خلال اللقاحات وتوفير المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي".

وأضاف أبو بكر ، أنه في حالة الإصابة به يمكن علاجه بسهولة بتعويض السوائل عن طريق الفم أو المضادات الحيوية للحالات الاكثر شدة.

ولفت إلى أن "الوضع في لبنان هش" إذ أنه يكافح لمواجهة أزمات أخرى وهذه الازمات يتضاعف أثرها بسبب التدهور السياسي والاقتصادي المستمر منذ مدة طويلة.

وأشار البيان إلى أن المنظمة وشركاءها قدموا الدعم لوزارة الصحة اللبنانية لاعداد خطة وطنية للتأهب تحدد الخطوط العريضة لمواجهة الكوليرا مع التوسع في الترصد والتقصي للحالات بالمناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة.

وعرض البيان، لأبرز ما قامت به المنظمة حيث تدعم الوزارة لتوفير 600 الف جرعة لقاح.

وأشار أبو بكر ، إلى أن ما يزيد تعرض اللبنانيين للخطر الظروف الاقتصادية الصعبة وقلة توفر المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي السليمة.

واعتبر أن هجرة العاملين في القطاع الصحي واكلاف توفير الطاقة اضعفت من قدرة المستشفيات والمرافق الصحية على مواجهة الأزمات الصحية.

وأكد أنه لا تزال هناك فرصة للحد من انتشار الكوليرا وتأثيرها وذلك من خلال "تكثيف تدخلات التصدي" ، لها لافتا إلى أن أفضل طريقة للوقاية من الكوليرا ضمان توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي المناسبة للمواطنين والتزام عادات النظافة الشخصية السليمة على الأمد البعيد.

وختم أبو بكر، بالتشديد على الحاجة للتوسع في اتاحة اللقاحات على الصعيد العالمي.

وكان انتشار الكوليرا في لبنان محصورا بالمناطق الشمالية الا انها سرعان ما انتشرت وسجلت حالات مؤكدة مخبريا في المحافظات الثماني جميعها إذ أن هناك حتى الان 390 حالة مثبتة مخبريا و17 حالة وفاة.