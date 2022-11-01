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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إقامة معسكر للأهلي في الإمارات خلال فترة توقف الدوري.. خاص

صدى البلد

علم صدى البلد أن الشركة الإماراتية الراعية للنادي الأهلي تسعى لإنهاء إجراءات معسكر في الإمارات خلال فترة توقف مسابقة الدوري بعد الجولة الثالثة. 

ويتوقف الدوري المصري عقب انتهاء الجولة الثالثة لاستضافة مصر مؤتمر قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري. 

ويأمل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر في إنهاء الاتفاق على إقامة معسكر بالإمارات لتجهيز اللاعبين من خلال خوض وديات مع بعض الفرق الإماراتية، أو العودة لنظام اليوم الكامل في التدريبات استعدادا لاستئناف المسابقة . 

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الداخلية غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

الدوري المصري الخطيب الأهلى الأهلي والزمالك النادي الأهلي عدلي القيعي رئيس النادي الأهلي ستاد الأهلي

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