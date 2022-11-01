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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ريفيان تؤجل تسليم شاحنات R1T ذات المحركات الرباعية إلى 2024

ريفيان
ريفيان

أبلغت شركة "ريفيان" الأمريكية عملاءها أن تسليم شاحنات البيك آب ريفيان R1T الكهربائي ذات المحركات الرباعية وحزم البطاريات الأكبر مع Max Pack سيتأخر حتى عام 2024 ، كما أن الفئات التي تحتوي على مجموعة نقل الحركة الأخرى من R1T ستبدأ في الوصول للعملاء في 2023.

أول من اعلن عن المواعيد الجديدة لتسليم العملاء كان حساب  The Kilowatts على "تويتر" الذي قام بكتابة تغريدة مرفقة للقطة شاشة تتضمن رسالة بريد إلكتروني مرسلة من إدارة ريفيان، تلقاها حامل حجز شاحنة ريفيان R1T ذات حزمة Max Pack رباعية المحركات تفيده بأنه سيتعين عليه الانتظار حتى عام 2024 للحصول على شاحنته. قالت رسالة البريد الإلكتروني أيضًا أن عمليات تسليم R1T ذات المحركين مع حزمة البطاريات الكبيرة ستبدأ في صيف عام 2023.

يُنصح صاحب الحجز بإعادة تكوين طلبه من جديد مع تغيير المواصفات إذا كان الاستلام في عام 2023 أمرًا مهمًا ، إما عن طريق اختيار الإصدار ثنائي المحرك أو تخفيضه إلى حزمة بطارية أصغر (كبيرة ، 135 كيلو واط في الساعة) ، وهي الفئات الموجودة حاليا من شاحنة R1T .

كل المشترين الذين طلبوا منتجات من Rivian سيتلقون على ما يبدو تحديثات كل ثلاثة أشهر للإعلان عن تغييرات في جدول التسليم وللاطلاع على أخبار الشركة.

لم تعلن شركة ريفيان حتى الآن عن المواصفات الكاملة لحزمة Max Pack ، لذلك من غير المعروف سعة البطارية بالضبط أو مدى السير الفعلي الذي ستقدمه. تمنح البطارية الكبيرة الحالية محرك R1T رباعية المحركات نطاقًا مُصنَّفًا من وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) يصل إلى 314 ميلاً (505 كم) بشحنة واحدة ، وستزيد الحزمة القصوى Max Pack ذلك إلى أكثر من 400 ميل (644 كم).

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الجدير بالذكر أن شركة Rivian أعلنت عن نتائجها للربع الثالث من 2022 الذي كشف أنها قامت ببناء 7،363 مركبة مع تسليم  6،584 وحدة للعملاء خلال الفترة ذاتها من شهر 6 وحتى 9، مما يمثل زيادة بنسبة 67٪ على أساس سنوي. في الشهر الماضي عندما كشفت النتائج ، قالت ريفيان إنها متفائلة بأنها ستستمر في تحقيق هدف التسليم السنوي الذي حددته بنفسها وهو 25 ألف وحدة لعام 2022.

ريفيان ريفيان R1T Max Pack Rivian وكالة حماية البيئة الأمريكية

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