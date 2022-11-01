الحوت : دعم الصناعة ضرورة لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة التصدير

قال معتز الحوت عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، إن المشاركة في مؤتمر الصناعه الاول تأتي من منطلق إيماننا بأهمية دور الصناعة في دعم التنمية في مصر، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، حيث يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في هذا القطاع الصناعات نحو ٥٠٠ مليار جنيه، ويعمل به نحو ٧ ملايين من العمالة المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف "الحوت" أن توطين الصناعة في مصر هو هدف مهم من أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث توفر الدولة أوجه الدعم المختلفة للصناعة المحلية لتعزيز فرص النمو في هذا القطاع لما له من دور مهم في تحقيق معدلات نمو عالية، كما تبذل الحكومة المصرية جهوداً متواصلة لرفع كفاءة هذا القطاع بما يمكنه من توفير الاحتياجات المحلية، وفتح أسواق جديدة للتصدير.

ولفت الى اننا استطعنا تحقيق صادرات بلغت نحو ٥٠ مليون دولار منذ عام 2020 وحتى الآن إلى كندا، وإيطاليا، وإنجلترا، وفرنسا، واليونان، وهونج كونج، وأستراليا، والسعودية والعديد من الدول الأفريقية مثل السنغال والكاميرون.

ونوه الى تبنى عدة مبادرات للحفاظ على البيئة في مقدمتها مبادرة "دورنا"، بالتعاون مع وزارة البيئة وCID للاستشارات، وهو نظام مبني على المدفوعات الإلكترونية، لتحفيز الجهات الفاعلة في قطاع جمع المخلفات غير الرسمي عبر سلسلة القيمة لزيادة كميات المواد البلاستيكية المستردة.

كما تم إنشاء منظومة هدفها تقليل استهلاك الطاقة في المصانع، مما قد يؤدي إلى خفض ثاني أكسيد الكربون؛ وقد استطاعت توفير 830 كيلو جول من الطاقة سنويًا، أي ما يعادل 30 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بالانتقال إلى إضاءة LED كما نخطط للتحول إلى الكهرباء المتجددة بنسبة ١٠٠٪ بحلول عام 2025 في جميع المصانع