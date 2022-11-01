"تغُير المناخ".. أحدث إصدارات "كتاب اليوم" عن الثورة الصناعية فى مواجهة الطبيعة

صدر حديثًا عن سلسلة "كتاب اليوم" كتاب جديد بعنوان " تغُير المناخ ..الطبيعة عندما تغضب" تأليف الدكتور أحمد شاهين أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية والدكتور أنورأحمد شاهين أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية كلية الطب جامعة الأزهر.

يأتى الكتاب بحلته الجذابة نصاً ومضمونًا بمناسبة تنظيم مصر قمة الأمم المتحدة للمناخ cop27) ) بمدينة شرم الشيخ وهى قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة أزمة تغير المناخ والإجراءات التى يجب ان تتعهد هذه البلدان بانتهاجها لمواجهة المشكلة العالمية ومعالجتها .

يتناول الكتاب أهم التحديات التى تواجه كوكب الأرض نتيجة الثورة الصناعية التى تسببت فى إرتفاع نسب أنبعاثات الكربون، وما يسمى بظاهرة الإحتباس الحرارى التى نتج عنها زيادة الكوارث الطبيعية وانتشارالحرائق والفيضانات والجفاف مما يهدد السلم والأمن الدوليين..

كما يتضمن الكتاب إستراتيجية مصرالوطنية لتغير المناخ 2050 والتى تتكون من خمسة أهداف رئيسية ينبسق منها عدد من الاهداف الفرعية, ويعتبر تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات فى مختلف القطاعات وهو الهدف الرئيسى الاول , أما الهدف الثانى هو بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الأثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ , ويتمثل الهدف الثالث فى تحسين حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ , والهدف الرابع هو تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية ويتبلور الهدف الخامس للاستراتيجية فى تعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعى لمكافحة تغير المناخ .