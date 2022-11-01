فرج عامر:أديداس تخصص خط إنتاج لملابس الأهلي ووضع نادي القرن على التيشيرتات

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب عامر :"أديداس تخصص خط إنتاج كامل لملابس الأهلي ووضع نادي القرن على تيشيرتات الأهلي الجديدة وتضع العشر نجوم وأسماء الرعاة وستقدم أديداس ستقدم للأهلي عدد من التصميمات المبتكرة والمتطورة والخاصة وتغيير ماهو مكتوب ومطبوع على الملابس خلال الموسم وهذا ما قررت اديداس أن تفعله للمرة الاولي بتاريخها".

يذكر أن توج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 في تاريخه بعدما تغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

و يلتقي الأهلي بالداخلية يوم الأربعاء المقبل، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.