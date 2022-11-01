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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: برنامج إسرائيلي يسطو على أغنية لـ أحمد سعد.. تفاصيل إصابة أحمد زكي بفقدان البصر قبل وفاته

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

 

برنامج إسرائيلي يسطو على أغنية وسع وسع لـ أحمد سعد.. تفاصيل

سيطرت حالة من الغضب على رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد إنتشار جزء من برنامج يذاع على أحدي القنوات الإسرائيلية قام بالسطو على أغنية للفنان أحمد سعد . 

وقام صناع البرنامج الإسرائيلي بالسطو على أغنية وسع وسع للفنان أحمد سعد ، ليستمر سلسلة السطو التى يقومون بها ضد الفن المصري .

عرض فيلم "القاهرة - مكة" لـ مني زكي في مهرجان البحر الأحمر

مكن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فى الحصول على العرض الأول لفيلم القاهرة مكة ، فى دورته الثانية التى  ستقام في مدينة جدة، على ضفاف الساحل الشرقي للبحر الأحمر وذلك من 1 إلى 10 ديسمبر من العام الجاري.

فيلم القاهرة مكة من بطولة منة زكي ومحمد علاء ومحمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومن إخراج هاني خليفة ، ومن تأليف محمد رجاء .

فيلم القاهرة مكة تم كتابته منذ سنوات طويلة ، الا ان عدم تحمس شركة إنتاج الى تقديمه بشكل جدي ، ادي الى تعطيله ، حيث كان من المقرر أن يقوم باخراجه مخرج اخر ، وقد تم تصويره منذ ما يقرب من العام . 

شاكيرا تقبل قدم والدها في المستشفى.. شاهد

نشرت الفنانة لعالمية شاكيرا عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، فيديو يجمعها بوالدها من المستشفى . 

وظهرت شاكيرا وهي تقبل قدم والدها ، وعلقت على الفيديو قائلة : “هذه هى الحياة ما بين زيارات المستشفى وأزياء الهالوين”.

اعتذار نجمة مصر الأولى.. سوسن بدر بدلاً من نبيلة عبيد فى ساعة استجابة

بدأت الفنانة سوسن بدر تصوير دورها ضمن أحداث فيلم “ ساعة استجابة ” خلال الساعات الماضية ، حيث حلت بدلاً من الفنانة نبيلة عبيد التي اعتذرت عن المشاركة.

شاركت الفنانة سوسن بدر، متابعيها صورتين لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

يلوى ذراع الدراما.. إيناس الدغيدي: أرفض الممثلة المحجبة فى الفن

ترى المخرجة إيناس الدغيدى أن مهنة الفن تعد من أصعب المهن التى يمكن أن يمتهنها أي إنسان، وذلك لأن هناك كثيرا من التفاصيل داخل هذه المهنة من يرغب فى دخولها عليه أن يتقبل كل ما فيها سواء إيجابى أو سلبى. 

وقالت إيناس الدغيدي فى ندوة صدى البلد: أنا خضت عدد من التجارب التمثيلية فى بدايتى عندما كنت مساعدة مخرج ولكن منذ اللحظة الأولى كنت على علم أن هناك بعض المشاهد الجريئة التى لم يمكن أن أقدمها على الشاشة على الرغم من انى شخصية متحررة ولكن نظرا لوعدى لأهلى بعدم دخول التمثيل وفى نفس الوقت تربيتى كونى من مجتمع متدين إلى حد ما حيث كان والدى متخصص لغة عربية ودين وهو أمر منعنى من التمثيل على الرغم من إننى أقول حاليا يا ريتني كنت امتهنت التمثيل كنت هناك أشياء كثيرة تتغير. 

محمود سعد: أحمد زكي أصيب بالعمى.. وكنت شاهدا على طلب زواجه من رغدة

نشر الإعلامي محمود سعد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك ، فيديو تحدث فيه عن الفنان الراحل أحمد زكي.

وكشف الإعلامي محمود سعد ، أن الفنان الراحل أحمد زكي عاش عدد من قصص الحب بعضها قالها له ، وقصص أخرى لم يبوح بها له ، مؤكداً أن النساء عاشقات للنجم الأسمر بسبب أنه شخص ودود .

وتابع محمود سعد، خلال الفيديو أن أحمد زكي كان يهرب من المستشفي خلال فترة مرضه ليلاً ليتناول العشاء مع احد الأصدقاء ، خاصة كان يكره ان يشعر انه محبوس فى مكان ما . 

 

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