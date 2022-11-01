العقارب والثعابين.. حشرات وآفات تظهر فى مصر بسبب التغيرات المناخية |تفاصيل

يعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي تتأثر بالتغيرات المناخية فى مصر بداية من خواص الأرضى الطبيعية والكيميائية والحيوية، وانتهاء بانتشار الآفات والحشرات والأمراض .



أهم الحشرات والآفات الزراعية

وفى هذا الصدد ، كشف الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، عن أهم الحشرات والآفات الزراعية التى ظهرت مجددا جراء التغيرات المناخية التى طرأت على مصر ، حيث أثرت التغيرات المناخية على مواسم الحشرات والآفات الزراعية فهناك حشرات كانت تظهر فقط فى مواسم محددة أصبحت الآن موجودة طوال الموسم.



دودة الحشد الخريفية والتوتا أبسلوتا

وقال "أبو المعاطي " خلال تصريحات ل"صدى البلد " ، إن التغيرات المناخية جعلت الحشرات تطور من نفسها فمثلًا تكاثر الناموس والذباب ، منوهًا إلى أن هناك عدة حشرات وآفات ظهرت جديدة نتيجة للتغيرات المناخية التي طرأت على مصر، وعلى رأسها دودة الحشد الخريفية والتوتا أبسلوتا التي تصيب محصول الطماطم.

وأكد "أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة" أن التغيرات المناخية أيضًا أدت إلى تكاثر بعض الأمراض النباتية مثل الصدأ الأصفر في القمح، حيث أن انخفاض درجات الحرارة أدت إلي ظهوره بشكل كبير.

وتابع قائلا:" حتى أن ظهور العقارب والثعابين الذى ظهر ببعض المحافظات مصر جاء نتيجة انجراف بيوتها من الجبال بفعل الأمطار، وقد يحدث نفس الشئ في أي منطقة داخل مصر بسبب التغيرات المناخية



آفات زراعية

وأوضح الدكتور شاكر أبو المعاطي، أن وزارة الزراعة غيرت الخريطة الصنفية، حيث خصصت منطقة لكل صنف من المحاصيل على حسب الجو والتغيرات المناخية .

وتابع قائلا : "نعمل على زيادة الوعي لدى المزارع كل يوم ننزل معلومات مهمة عليه اتباعها تتواكب مع الحدث اليومي لإننا نرى فصول السنة في يوم واحد" .