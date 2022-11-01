حزب المصريين: القاهرة الإخبارية حائط صد جديد لمواجهة الأكاذيب والشائعات

ثمن محمد مجدى، أمين إعلام حزب "المصريين"، انطلاق بث قناة القاهرة الإخبارية، مؤكدًا أن هذا الحدث سوف يُعيد الريادة الإعلامية إلى مكانتها، لما يمثله من نقلة نوعية عالمية للإعلام المصرى فى الجمهورية الجديدة بشكل خاص، لاسيما وأن القاهرة الإخبارية بمنصيتها المقروءة والمرئية ستشكل عنصرًا وشريكًا فاعلًا ومؤثرًا فى صياغة وصناعة وقياس توجهات الرأى العام العالمى تجاه أهم القضايا والأحداث فى مصر والعالم.

وأكد "مجدى" فى تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن القاهرة الإخبارية تمثل أحد أهم أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية عالميًا، لما تتضمنه سياستها من تقديم صورة ذهنية حقيقية عن الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، خاصة فى ظل تفاعل وتأثير النظام السياسى والدبلوماسى المصرى فى مختلف القضايا والأحداث فى محيطه العربى والإقليمى والإفريقي والدولى وفى ظل العلاقات الإستراتيجية المصرية الفاعلة مع مختلف دول ومنظمات العالم فى إطار مبدأ التوازن والحفاظ على المصالح الإستراتيجية المتبادلة.

وأضاف أمين إعلام حزب "المصريين" أن إطلاق البث المباشر تزامنًا مع اقتراب عقد مؤتمر المناخ توقيت ممتاز للغاية وبالغ الدقة لما يمثله هذا الحدث من أهمية عالمية تجذب أنظار العالم صوب أم الدنيا، مشيرًا إلى أن القاهرة الإخبارية تُمثل منبر جديد لمصر بالداخل والخارج ينقل صورة حقيقية وواقعية وتغطية إخبارية لحظية على مدار الساعة لمختلف الأحداث والقضايا والمستجدات العالمية عبر شبكة مراسليها فى جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أنها تخاطب المشاهد بلغة العصر وبإيقاع سريع.

وتابع، أن ما تملكه القاهرة الإخبارية من أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة فى مجال نقل وصناعة المحتوى الإخبارى الإحترافى شكلًا ومضمونًا، وما تضمه من كفاءات فى مختلف مجالات الإدارة والتقديم والإعداد والتحرير والتصوير والتنفيذ والإخراج مع الإلتزام التام بكافة الأكواد والمعايير المنظمة للتغطية الإخبارية فى العالم، يؤهلها أن تكون ذراعًا قويًا وُلد عملاقًا للدفاع عن حقوق الشعوب وحرياتهم وهو قادر على إيصال الحقيقة وإرساء كل ما يتعلق بالعدالة دون تزييف.

وأشار إلى أن القاهرة الإخبارية ستكون نافذة جديدة لتعبير مصر عن مواقفها بشكل أكثر احترافية يتناسب مع حجم التطور التكنولوجى المتزايد خلال الأونة الأخيرة، وهو ما سيعطي انطباع بالثقة والقوة برؤية ثاقبة، لكيفية التعامل مع التشابكات أو التعامل مع الاختلافات بتوضيح المواقف بشكل جلي لا يقبل الشك أو التأويل، خاصة مع وجود مراسلين على المستوى العالمي، وهو ما سيجعلنا مطلعين بشكل سريع على التطورات والأحداث المتسارعة، مؤكدًا أننا نشهد خدمة إخبارية متكاملة ومتعمقة ومستفيدة من تقنيات العصر ومحتوياته، وجودة صناعة المحتوي والوثائق المتعددة.

ولفت "مجدى" إلى أن الاستعانة بمجموعة من كبار الإعلاميين، والكتاب الصحفيين والمفكرين، والحرص على تأسيس مكاتب إخبارية خاصة في مجموعة من عواصم العالم، يؤكد أن القاهرة الإخبارية ستكون إضافة كبيرة وهامة في المنظومة الإعلامية المصرية على المستوى العربي والإقليمي والدولى بما ستحققه من تطوير كبير في المشهد وتعزيز مكانة مصر الرائدة وتأثيرها، خاصة وأنها تنطلق بخطاب يرتكز بوضوح على الهوية الوطنية لعالمنا العربي.

واختتم، "الإخبارية قناة مصرية تواجه الإعلام المزيف والمضلل وتقف حائط صد أمام من يريدون ضرب الحقيقة وإشاعة الزيف لأغراض معروفة، وتلعب دورًا هامًا فى ملف الوعي، وإظهار دور مصر، بما ستستوعبه من أدوات العصر ومفردات العالم الجديد، وتنطلق من رؤية واضحة، تغطى الحدث لحظة بلحظة، وتقدم التحليل والرؤية والمعلومة، لاستعادة الريادة المصرية".